È stata una registrazione ricca di spunti quella che ha caratterizzato il Trono Over di Uomini e donne nella giornata di ieri, 14 maggio. In studio, infatti, sono volate accuse e parole grosse tra Barbara De Santi e Armando Incarnato, con quest'ultimo che ha persino lanciato delle chiare frecciatine alla redazione del dating-show.

Dopo la confessione di Roberta Di Padua, Stefano Torrese e Pamela Barretta sono tornati in studio, ma il loro confronto non ha portato ad alcun chiarimento. Al contrario: la loro storia è giunta definitivamente al capolinea e la dama è tornata ad accomodarsi nel parterre femminile.

Spazio anche all'addio di Luisa a causa della mancata risposta di Salvio alla sua richiesta di uscire insieme dal programma. Gemma Galgani, infine, ha accettato di trascorrere una serata con il nuovo corteggiatore Mario, esprimendosi positivamente nei suoi confronti.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma e Mario escono insieme.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma lusingata da Mario

"Il Vicolo delle News" ha fornito le anticipazioni relative alla registrazione del Trono Over di Uomini e Donne che ha avuto luogo il 14 maggio. Questa si è aperta con il classico "siparietto trash" di Tina Cipollari: dopo il secchio d'acqua ricevuto nella precedente puntata, la Galgani si è sfogata con la redazione, affermando di essere intenzionata a regalare alla rivale un cactus. È quindi entrata in studio con tanto di salvagente e, dopo il solito botta e risposta tra opinionista e dama, si è passati a fare il punto sull'incontro con Mario.

Sebbene Tina e Gianni non abbiano riscontrato un interesse reale, Gemma ha precisato di essere rimasta lusingata dalle attenzioni ricevute dal cavaliere in settimana.

Alla fine ha anche deciso di ballare insieme a lui.

Armando ha cominciato ad inveire contro tutto e tutti: ha accusato Barbara di essere una spia e si è detto certo che Gemma e Valentina ricevano del denaro per partecipare al programma. Le sue parole sono apparse una chiara frecciatina alla redazione, anche se Maria De Filippi ha preferito non aggiungere nulla a tal proposito. Alla fine il cavaliere si è alzato e ha abbandonato lo studio, non facendovi più ritorno.

Trono Over, registrazione 14 maggio: Stefano e Pamela si lasciano

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e Donne, queste segnalano il ritorno in studio di Stefano e Pamela dopo le dichiarazioni di Roberta nella precedente puntata. Stefano ha spiegato che i messaggi con la Di Padua sono stati scritti in un momento di sconforto, mentre Pamela ha precisato di non averlo più sentito dopo la registrazione dell'8 maggio. Lei ha confermato la decisione di chiudere ed è tornata a sedersi nel parterre femminile.

Stefano, invece, è andato via ma ha promesso che proverà a risentirla.

Si è quindi passati alla richiesta di Luisa a Salvio. Negli ultimi mesi si sono frequentati e hanno trascorso anche dei weekend insieme, motivo per cui lei vorrebbe uscire insieme a lui dal programma. Non si tratterebbe di un vero fidanzamento, quanto piuttosto del desiderio di provare a viversi lontano dalle telecamere. L'uomo, però, ha rifiutato l'invito e ha precisato che vorrebbe continuare a frequentarla all'interno del dating-show.

Delusa per tale risposta, Luisa ha salutato tutti e ha confermato la decisione di porre fine alla sua avventura televisiva.