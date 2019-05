Le scelte dei tronisti di Uomini e donne si avvicinano. In particolare, nella registrazione del Trono Classico, che si è tenuta ieri 7 maggio, Andrea Zelletta ha deciso di proseguire il suo percorso con Klaudia e Natalia, mentre già in precedenza Giulia Cavaglià aveva fatto capire di essere interessata ai soli Giulio e Manuel. Allo stesso modo, Angela Nasti è apparsa indecisa tra Alessio e Luca. L'appuntamento in studio di ieri ha concesso ampio spazio all'ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi che ha tentato di ottenere un chiarimento con Manuel dopo le incomprensioni della precedente puntata.

Anticipazioni Uomini e donne: Giulia tra Manuel e Giulio

Sulle prime il corteggiatore le ha annunciato di non voler tornare nel programma, ma poi la coppia ha limito i dubbi. Le cose sono andate molto bene con Giulio, nonostante lui abbia espresso le sue insofferenze per i baci scambiati dalla tronista con Manuel.

Uomini e Donne, anticipazioni: Tina Cipollari rimprovera Manuel

Le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News partono dall'annuncio di Manuel: stanco di doversi esporre, il corteggiatore annuncia a Giulia di non voler più tornare in studio.

Pubblicità

Lei lo raggiunge a Savona per parlare ma, dopo averlo atteso per circa mezz'ora, lui riprende il litigio: la accusa di muoversi solo a favore di Giulio, mentre lei lo rimprovera per essere troppo infantile. L'appuntamento si conclude senza il chiarimento sperato ma, poco dopo, è Manuel a compiere una mossa importante, andando a Torino. Qui la discussione si fa finalmente serena e, alla fine, dopo le spiegazioni del corteggiatore, scatta il bacio.

In studio, Giulio ammette di provare fastidio nel vederla baciare Manuel, lei invece confessa di vedere in lui un cambiamento inaspettato. Interviene Tina Cipollari che rimprovera Manuel per l'atteggiamento che ha sui social network. Per l'opinionista, Manuel ha stancato con i suoi attacchi al rivale e ha invitato Giulio a non reagire davanti alle sue provocazioni. Anche Giulia interviene, lasciando intendere di non avere gradito le affermazioni di Galiano.

Pubblicità

Trono Classico Uomini e Donne: baci a non finire per Giulia e Giulio

Archiviata la discussione con Tina Cipollari, le anticipazioni di Uomini e Donne si concentrano sull'esterna con Giulio. Lui porta Giulia a Viterbo, convinto che si tratti della sua città natale ma si sbaglia. Lei lo prende in giro per l'errore e passeggiano un po' insieme, fino a quando si avvicinano e scatta una lunga serie di baci. In studio, Giulio conferma di essere molto interessato e sentirsi bene insieme alla tronista, anche se è dispiaciuto nel vederla correre sempre dietro a Manuel.

Pubblicità

Anche lei ammette di essersi divertita con lui e di provare qualcosa. Vorrebbe, però, che lui gli dicesse sempre in faccia quello che pensa. Alla fine, però, la Cavaglià decide di ballare con Manuel e l'altro corteggiatore non nega la propria delusione.