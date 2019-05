Domani giovedì 9 maggio andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle signore. Nell'episodio in questione, Marta e Vittorio finalmente si ritroveranno. I due innamorati capiranno anche che dietro Lisa Conterno ci potrebbe essere un diabolico piano di Andreina. Proprio nel tentativo di scoprire qualcosa di più, Marta si metterà a pedinare la Mandelli. Il piano di Luciano per liberare Clelia dalle grinfie di Oscar potrebbe essere presto attuato.

Il Paradiso delle signore 9 maggio: Marta pedina Andreina

L'episodio di giovedì 9 maggio de Il Paradiso delle signore sarà un punto di svolta nella trama di questa stagione. Vittorio si è recato a Parigi per recuperare Marta: i due giovani si son finalmente ritrovati. Nella puntata di domani, i giovani comprenderanno però una novità alquanto pericolosa. Dietro le bugie della rappresentante di biancheria intima Lisa Conterno potrebbe esserci qualcuno di molto più potente.

Questa persona potrebbe essere Andreina Mandelli. Già molto sospettosa della sua figura, Marta deciderà di pedinarla allo scopo di scoprire che cosa stia nascondendo.

Nel frattempo, Clelia scoprirà il piano di Luciano per liberarsi di Oscar. Nel tentativo di riuscire nella sua impresa, il ragionier Cattaneo sarà costretto a prelevare una grossa somma di denaro dal suo conto. Questo gesto, di conseguenza, comprometterà i piani matrimoniali che Silvia aveva per sua figlia Nicoletta e Cesare.

Vittorio riceve una telefonata da Marta, Andreina parte con Ludovica

Sempre in casa Cattaneo giungerà un'altra notizia inaspettata. Durante l'episodio di giovedì 9 maggio de Il Paradiso delle signore, Federico riceverà la lettera del militare. Prima di prendere in considerazione la questione, il ragazzo aiuterà il suo amico Salvatore Amato a capire per quale motivo Gabriella ha smesso di interessarsi a lui. In un primo tempo, la Venere sembrava molto presa dal giovane barista, ma improvvisamente però cambierà idea.

Tornando alla questione inerente le scoperte di Marta e Vittorio, quest'ultimo riceverà uno strano e preoccupante messaggio dalla Guarnieri. Il direttore dello shopping center allora andrà da Umberto per poter parlare direttamente con Andreina. Il ragazzo però farà una scoperta sconcertante. La Mandelli è partita con l'amica Ludovica. Dove sarà finita dunque Marta? Non resta che aspettare le prossime anticipazioni per scoprirlo.