Prosegue il successo della longeva soap opera 'Un posto al sole' in onda sul piccolo schermo dal lontano 21 ottobre 1996. Uno dei motivi della curiosità dei milioni di telespettatori italiani è legata anche all'arrivo di new entry, pronti a portare cambiamenti nella vita degli abitanti di palazzo Palladini. Un esempio si ritrova nella giovane attrice Imma Pirone che veste i panni della cameriera di casa Viscardi. Nel corso di questi mesi abbiamo imparato a conoscerla e, sebbene inizialmente si sia trattato di un ruolo marginale, questo personaggio sta diventando sempre più centrale e potrebbe anche nascondere dei segreti.

Clara potrebbe ingannare Alberto

La giovane donna diventerà l'amante dell'avvocato Alberto Palladini che si sta approfittando dell'assenza dell'amico Valerio per prendere il controllo delle imprese Viscardi. Il dottor Palladini rimane a vivere nella casa di Valerio e ha deciso di far rimanere al servizio Clara.

Un'evoluzione importante del personaggio di Clara

Non si sa se ci siano i presupposti per pensare a un possibile ritorno a Napoli della famiglia Viscardi, ma per il momento Alberto ha il controllo dei cantieri e tra gli interessi passionali dell'uomo spicca il nome di Clara.

Quest'ultima diventerà sempre più importante all'interno della soap opera e ciò dimostra quanto Palladini abbia assunto pieno potere, al punto che il periodo in prigione rappresenta solamente un brutto ricordo per il legale. In quell'occasione Alberto è finito ingiustamente dietro le sbarre, in quanto non ha commesso l'omicidio di Veronica e ci saranno degli sviluppi interessanti per questo personaggio.

La vicenda diventa sempre più curiosa

L'attore Maurizio Aiello ha reso note alcune anticipazioni.

L'interprete di Alberto Palladini ha sottolineato che ci sarà qualche settimana di pausa per ciò che riguarda la storia d'amore con Clara e, dunque, dovremo attendere delle sorprese inaspettate. Il comportamento di Clara continuerà a tenere banco intorno a questa vicenda. Ciò dimostra quanto stia crescendo il personaggio, come già avvenuto in passato con Mariella e Cerruti che, nel corso del tempo, si sono ritagliati uno spazio importante all'interno della soap opera.

Il settimanale 'Nuovo tv' ha rivelato che si creeranno dei dubbi sul comportamento di Clara che finirà per sbirciare il computer di Alberto e non si capiranno le intenzioni della cameriera. Nonostante ciò, i due innamorati saranno sempre più uniti a dimostrazione di un rapporto che si sta consolidando, ma non è esclusa la possibilità che Clara stia ingannando Alberto.