Maria De Filippi ha dimostrato nel corso di questi lunghi anni di avere uno straordinario talento come conduttrice che le ha consentito di instaurare un legame speciale con i milioni di telespettatori italiani. Al momento la presentatrice è impegnata, tra le tante cose, nella conduzione di un talent show storico come 'Amici' che in questa stagione è diventato maggiorenne, in quanto sono passati diciotto anni dalla prima puntata. La moglie di Maurizio Costanzo è stata protagonista di una recente intervista nel programma 'A raccontare comincia tu', presentato da Raffaella Carrà, nel quale ha avuto modo di porre l'accento sulla sua carriera, ma anche su aspetti della vita privata.

Nel corso di questi anni, la conduttrice piemontese ha parlato molto poco del figlio adottivo Gabriele, con il quale ha un legame speciale. Ma l'occasione per parlarne si è presentata, per l'appunto, nel momento in cui ha preso parte alla trasmissione della Carrà. Maria De Filippi ha definito il figlio "un testone", sostenendo che nel momento dell'adozione è stato l'allora ragazzino a scegliere lei e Maurizio come genitori. Nel corso della chiacchierata, la presentatrice di 'Uomini e donne' ha raccontato del primo Natale trascorso con il figlio.

Il momento dell'adozione

A nove anni di distanza dal loro matrimonio, avvenuto nel 1995, la De Filippi e Costanzo giunsero alla decisione di prendere in adozione Gabriele. Quest'ultimo oggi ha ventisette anni ed ha un fortissimo legame con i genitori adottivi, come dimostrano le foto pubblicate sulla sua pagina di Instagram. In precedenti interviste la conduttrice ha rivelato di essere addirittura 'gelosa' della fidanzata di Gabriele. Nel corso di questi anni Maria De Filippi si è distinta per aver voluto proteggere il figlio dal gossip, ma nella trasmissione 'A raccontare comincia tu', ha definito la decisione dell'adozione come "la scelta migliore della sua vita", la cosa più bella che le potesse succedere.

Le curiosità su Gabriele

'Queen Mary' ha spiegato che non è stato facile l'iter dell'adozione, in quanto Gabriele all'epoca dodicenne aveva rifiutato due famiglie. "Gabriele era un testone, a me e Maurizio ci ha scelti lui". Ha ricordato il primo Natale passato insieme con il figlio e si trattava dei giorni nei quali lei e Maurizio dovevano sottoporsi al giudizio dell'assistente sociale. La presentatrice ha confessato di essere una madre molto severa e che fa pochi complimenti.

Le uniche cose che sono state rivelate dai giornali è che Gabriele è un ragazzo che tiene molto alla privacy, ma ha una passione per il giornalismo come il padre. Il figlio di Maria De Filippi lavora nella società di produzione della madre, intitolata "Fascino".