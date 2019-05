Nel corso della nuova puntata di Ballando con le Stelle i telespettatori hanno assistito ad un’accesa discussione tra Raimondo Todaro e la giuria. Dopo aver effettuato la prima prova a sorpresa, la coppia Todaro-De Girolamo si è esibita in un freestyle. Al termine della performance alcuni commenti all’indirizzo della coppia sono stati negativi, in particolare quello di Fabio Canino.

Il ballerino professionista dello storico dance-show di Rai1 è apparso piuttosto irritato nei confronti della giuria.

Ballando con le Stelle, lite furiosa tra la coppia De Girolamo-Todaro e la giuria: ‘I voti te li devi guadagnare’.

A scatenare l’ira di Raimondo Todaro sarebbe stato un tweet velenoso scritto da Selvaggia Lucarelli durante la settimana. Secondo Raimondo, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto avrebbero dei pregiudizi nei confronti della sua allieva.

A quel punto la giuria è insorta ed i diretti interessati hanno iniziato un duro botta e risposta con la coppia. Ivan Zazzaroni, agli occhi di Todaro, ogni anno sarebbe contrario alle novità.

Il maestro ha fatto notare come il giurato spesso commenti in modo negativo le esibizioni di Suor Cristina con il team Oradei. Oppure, si porga in maniera piuttosto polemica con Giovanni Ciacci per via dell’introduzione della Same sex dance.

In seguito alle parole dello storico ballerino, i diretti interessati hanno replicato in modo piccato. Zazzaroni è andato su tutte le furie smentendo quando detto dal maestro. Inoltre, Raimondo Todaro sarebbe stato accusato di comportarsi in questo modo solamente per attirare i voti del pubblico da casa.

Selvaggia Lucarelli invece ha lanciato una frecciatina a Nunzia De Girolamo: “I voti te li devi meritare, qui non ci sono liste bloccate”. Il giudizio della Lucarelli è stato piuttosto duro, tanto che per calmare gli animi è dovuta intervenire Milly Carlucci. La padrona di casa ha invitato tutti i giurati a non uscire fuori dal contesto televisivo.

Todaro-De Girolamo: settimana difficile

La settimana appena trascorsa per Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo non è stata affatto facile.

Se la coppia ad oggi aveva dimostrato di essere molto affiatata, durante le prove sono arrivati i primi segni di scricchiolio. Tutto è nato a causa di una presa. L’ex ministro, visto il nervosismo del suo maestro, non si sarebbe fidata. A quel punto in modo piccato Todaro avrebbe invitato la sua allieva ad uscire dalla sala prove qualora non si fosse fidata de suo partner. Dopo aver provato una mediazione, la concorrente di Ballando con le Stelle ha lasciato lo studio.

Lo scontro tuttavia è servito a dare il meglio di sé in puntata per la coppia. Stando al giudizio di Carolyn Smith, tra i vari concorrenti la De Girolamo sarebbe l’unica ad aver fatto dei notevoli passi in avanti.