Torna anche quest'anno Temptation Island, il programma più seguito dell'estate in cui tentatori e tentatrici proveranno a far scoppiare e a mettere alla prova coppie più o meno consolidate.

Quando inizia Temptation Island?

Le riprese del fortunato programma televisivo cominceranno a giugno: sono ancora aperti i casting. Chiunque può proporsi come coppia concorrente o come tentatore compilando il modulo on line. C'è solo un limite per la partecipazione: le coppie non devono avere figli, né essere sposate.

Pubblicità

Pubblicità

Sull'andata in onda di Temptation ci sono dei rumors che farebbero intuire uno spostamento. La trasmissione è sempre partita a luglio, ma quest'anno potrebbe slittare per lasciare il posto alla serie evento di Adriano Celentano: Adrian.

Le puntate saranno 4 o 5 e andranno in onda in un giorno infrasettimanale come ogni edizione. Confermato anche il presentatore, Filippo Bisciglia, per il momento unica certezza.

Il possibili nomi nel cast

Come ogni anno il cast di Temptation è tenuto segreto dagli autori, ma ci sono alcuni possibili nomi.

Temptation Island 2019: conduttore e cast

Tra i candidati, si è proposto Manuel Vallicella, ex tronista di Uomini e Donne. Il ragazzo, adesso single, si è proposto per partecipare al programma come tentatore e ha aggiunto che non gli dispiacerebbe una vacanza gratis di tre settimane in Sardegna.

Già altri partecipanti nelle scorse edizioni erano reduci di Uomini e Donne, ad esempio la coppia Ida e Riccardo. Indiscrezioni rivelano che nel cast potrebbero essere presenti anche Manila Gorio e Chando Erik Luna.

Pubblicità

La coppia è diventata famosa nei salotti di Gossip perché Chando era fidanzato da tempo con Grecia Colmenares che ha deciso di lasciare per Manila. La Gorio è una conduttrice trans nota anche per la sua polemica con Irama: aveva accusato il giovane cantante di omofobia a causa del verso di una sua canzone.

Era quasi certa la partecipazione di Francesco Chiofalo e Antonella Fiordalisi. Entrambi avevano già partecipato al programma di Maria De Filippi quando lui era fidanzato con Selvaggia Roma (furono una delle coppie più amate di quella edizione).

Chiofalo purtroppo quest'anno ha dovuto affrontare una brutta avventura a causa di un tumore al cervello, fortunatamente rimosso e questo lo ha segnato molto. È di pochi giorni fa la notizia di una lunga lettera con la quale Francesco lascia Antonella proprio a causa delle difficoltà di questo momento: i due riusciranno a superare tutto e rimanere insieme, magari per la prossima stagione di Temptation 2019?

Altra possibile single di Temptation è Klaudia Poznanska.

Pubblicità

La ragazza ha da poco dovuto ingoiare il boccone amaro di una non scelta dal tronista che corteggiava, Andrea Zelletta. È stata una delle scelte più emozionanti di Uomini e Donne 2019, ma Klaudia ha saputo gestire bene il rifiuto. In un'intervista, inoltre, aveva dichiarato che se il suo Andrea non l'avesse scelta, lei avrebbe fatto di tutto per partecipare a Temptation Island. Le carte in regola le ha tutte.