Come avevano anticipato tutti i blog, durante la scorsa puntata del Grande Fratello è stato affrontato l'argomento che da mesi è sulla bocca di tutti: il fidanzamento di Pamela Prati con Mark Caltagirone. Dopo aver spiegato perché la produzione del reality non ha accettato la richiesta di Eliana Michelazzo di poter entrare nella Casa per sfuggire al clamore mediatico, Barbara D'Urso ha fatto una rivelazione che lei stessa ha definito "choc": esattamente come è successo all'agente romana, alla Prati e a Sara Varone, anche la conduttrice ha scoperto di aver avuto un fidanzato fantasma.

Barbara sull'intervista di Eliana: 'Racconterà dettagli incredibili'

Dopo aver smentito in modo categorico il Gossip che era circolato nei giorni precedenti su un'ipotetico ingresso di Eliana Michelazzo nella Casa del Grande Fratello, Barbara D'Urso ha dato qualche anticipazione di quello che accadrà a "Live" mercoledì sera.

Il 22 maggio, dunque, su Canale 5 sarà trasmessa l'intervista esclusiva che la proprietaria dell'Aicos Management ha rilasciato sulle nozze mai celebrate di Pamela Prati, su Mark Caltagirone e sulle tante bugie che ha raccontato in questo periodo in Tv e sui social network.

Barbara D'Urso al GF: 'Anch'io ho il mio Mark Caltagirone, un fidanzato fantasma'.

La conduttrice napoletana, però, ha aggiunto che Eliana parteciperà alla diretta di Live sia per rispondere alle sue domande che per confermare dei dettagli inediti ed incredibili che riguardano anche la sua vita personale.

"Lei ha confessato che Caltagirone non esiste, e se ne è resa conto dopo aver sentito le testimonianze di Signorini e della Varone. Dice di essere la prima vittima perché da 10 anni sta con un tale Simone Coppi, che però non esiste.

Tutto questo è assurdo e incredibile", ha detto la presentatrice al termine dell'ultima puntata del GF 16.

La D'Urso, inoltre, ha anticipato ai telespettatori che anche lei ha fatto una scoperta scioccante di recente, una scoperta che farà accapponare la pelle a tutti. "Anche io ho il mio Mark Caltagirone, cioè un fidanzato fantasma che ha lo stesso cognome dell'ipotetico fidanzato di Signorini e del marito della Michelazzo. Capirete meglio tutto mercoledì a Live".

Barbara su Eliana al GF: 'La Casa non è un rifugio per chi vuole scappare'

Nell'attesa di scoprire cosa racconterà Barbara D'Urso sul suo Mark Caltagirone nella prossima puntata di Live, riportiamo le parole che la stessa ha usato ieri sera per giustificare il mancato ingresso della Michelazzo nella Casa del Grande Fratello. Tutti i siti di gossip e informazione, infatti, avevano ipotizzato l'arrivo dell'agente romana nel cast del reality dopo aver letto parte delle dichiarazioni che lei ha fatto in un'intervista registrata: "Oggi ho paura, dovrei andare all'estero oppure in un posto isolato come un convento o la Casa del GF".

La conduttrice Mediaset, però, ha spiegato ai telespettatori che nessuno ha mai preso in considerazione la possibilità di far diventare Eliana una concorrente perché "il Grande Fratello non è un rifugio per chi vuole scappare".

Carmelita ha anche svelato che era previsto l'intervento in studio della socia di Pamela Prati ieri, ma lei è talmente sconvolta e scioccata da tutto quello che sta succedendo che non se l'è più sentita di partecipare alla diretta.