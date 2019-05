Negli episodi di Un posto al sole della prossima settimana, verrà dato ampio spazio al personaggio di Patrizio e alla sua dipendenza da anfetamine. Inoltre si farà sempre più serrato lo scontro tra Marina e Alberto. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 27 al 31 maggio su Rai 3 nuovamente alle 20:45.

Patrizio su di giri

Lunedì 27 maggio

La condizione di Patrizio non sarà delle migliori, il ragazzo apparirà, insolitamente, sempre più frenetico e la sua iperattività desterà molti sospetti. Intanto, Alberto susciterà la gelosia di Clara, portandosi a casa altre donne, senza curarsi minimamente della reazione emotiva di quest'ultima. Dopo gli ultimi spiacevoli eventi, Angela e Franco saranno sempre più in crisi, come se non bastasse, Boschi dovrà affrontare un piccolo viaggio inaspettato.

Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli)

Vittorio aiuta Patrizio a disintossicarsi

Martedì 28 maggio

Vittorio scoprirà che Patrizio assume anfetamine e proverà ad aiutare il suo amico, ma riuscire a disintossicarlo sarà un compito decisamente arduo e potrebbe non dare subito i frutti sperati. Marina si renderà conto che Clara sta soffrendo per Alberto e cercherà di sfruttare il malessere della domestica, coinvolgendola in un suo piano. Il viaggio di Bianca in un parco di divertimenti sarà l'occasione giusta per far riavvicinare Franco e Angela.

Patrizio in astinenza

Mercoledì 29 maggio

Dopo essersi confrontato con Rossella, che vorrebbe preservare la loro amicizia, Patrizio si convincerà a continuare, con costanza, il suo processo di disintossicazione, tuttavia l'astinenza lo spingerà a fare qualcosa di scorretto. In seguito Vittorio, parlando con Patrizio, scoprirà che la causa del malessere di quest'ultimo, sia la rottura con Rossella. Nel frattempo Alex continuerà ad arrivare tardi sul suo posto di lavoro al Vulcano e questo potrebbe costarle il licenziamento.

Scontro tra Patrizio e Rossella

A causa dell'astinenza da anfetamine, Patrizio si troverà a scontrarsi con Rossella. Intanto Raffaele e Ornella scopriranno la verità sulle preoccupanti condizioni di loro figlio. Roberto e Filippo presenteranno a Marina il loro progetto, ma Alberto potrebbe tramare per rovinare i loro piani.

Una minaccia per Patrizio e Rossella

Venerdì 31 maggio

Raffaele e Ornella faranno di tutto, pur di aiutare il figlio Patrizio, nel frattempo il ragazzo potrebbe avere un'altra possibilità per rivedere Rossella e rimediare ai suoi errori.

Purtroppo però una nuova minaccia potrebbe presentarsi all'orizzonte per i due ragazzi. Mentre continueranno i dissapori tra Filippo e Serena, Marina tenterà, disperatamente, di fermare Alberto prima che rubi l'idea del chartering a Ferri.