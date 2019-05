Ieri sera nel corso della nuova puntata del Grande Fratello 16 in onda su Canale 5 in prime time si è parlato anche del caso di Pamela Prati. Chi ha seguito gli ultimi risvolti di questa triste vicenda sa bene che Eliana Michelazzo, una delle manager del caso Prati ha scelto di 'svuotare il sacco' e di raccontare tutta la verità su quanto è successo in queste settimane.

Pubblicità

Pubblicità

La manager della Prati ha svelato che in realtà Mark Caltagirone non esiste e quindi che tutta questa storia è stata inventata, aggiungendo che in questo momento ha paura di quello che potrebbe accaderle e che le avrebbe fatto piacere poter entrare nella casa del Grande Fratello.

La confessione bomba di Barbara D'Urso al GF 16: 'Ho scoperto di aver anche io un Mark Caltagirone'

E così ieri sera il caso Prati è sbarcato anche al GF 16: la D'Urso ha affrontato, seppur brevemente, l'argomento in diretta, dicendo che questo lunedì Eliana doveva essere presente in studio per scoprire il verdetto finale della produzione circa il suo ingresso in casa.

Barbara D'Urso come Pamela Prati

Alla fine, però, in accordo con gli autori e l'editore, hanno scelto di non dare la possibilità ad Eliana di entrare nella casa più spiata d'Italia anche se il vero colpo di scena è arrivato quando ha preso la parola Barbara D'Urso, la quale ha rivelato che anche lei come, Pamela Prati, ha scoperto di avere un suo Mark Caltagirone.

La conduttrice, nel corso della diretta del reality show di Canale 5, ha rivelato che anche lei ha scoperto di avere un fidanzato fantasma, che ha lo stesso nome e cognome di quello che era stato presentato ad Alfonso Signorini e Sara Varone.

Pubblicità

Una confessione a dir poco clamorosa, che arricchisce ancora di più questo caso che ormai dilaga perennemente su tutti i giornali e su tutti i siti web.

A Live - Non è la D'Urso l'intervista-confessione di Eliana Michelazzo sul caso Pamela Prati

Di tutto questo, però, se ne parlerà mercoledì sera nel corso della puntata speciale di Live - Non è la D'Urso, la trasmissione di Canale 5 che in queste settimane ha dato ampio spazio al caso del finto matrimonio di Pamela Prati la quale, la scorsa settimana, è stata anche ospite in studio.

Mercoledì sera, infatti, verrà trasmessa un'intervista esclusiva che è stata fatta nei giorni scorsi ad Eliana Michelazzo, la quale ha confessato tutta la verità. La D'Urso, durante la puntata del Grande Fratello 16 di ieri ha anticipato al suo pubblico che sarà un'intervista molto forte che farà 'accapponare la pelle' agli spettatori da casa.

Eliana, infatti, racconterà e rivelerà per la prima volta in televisione dettagli e particolari choc di questo caso, il quale ormai si sta avvicinando verso la conclusione definitiva.