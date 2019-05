Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 16. Ciò che è accaduto è stato davvero fortissimo, specie per quanto riguarda la prima parte del reality show. Come di consueto, ormai, la conduttrice ha incominciato a parlare di Francesca e del suo rapporto con Gennaro nella casa.

In seguito, poi, si è affrontato il delicato tema di Giorgio. La De André è stata messa al corrente di tutto quello che è accaduto in auto tra il suo ex fidanzato e la sua amante. In seguito, la ragazza ha potuto incontrare il diretto interessato e da lì in poi è scoppiato il caos. Giorgio, infatti, si è presentato in stato visibilmente alterato ed ha incominciato a dire cose contraddittorie e ad assumere atteggiamenti aggressivi. Già in una prima occasione la D'Urso lo ha ripreso invitandolo a moderare i comportamenti. Non ottenendo nessun risultato, però, Barbara D'Urso si è scontrata pesantemente con Giorgio al punto da cacciarlo dalla casa del GF.

Giorgio aggressivo con Francesca, la D'Urso lo caccia dalla casa

La lite tra Giorgio e Francesca: il ragazzo è troppo aggressivo con lei

Nel corso del confronto, Giorgio ha prima negato di aver tradito Francesca, ma in seguito ha ammesso tutto. Il ragazzo, però, ha continuato a sostenere che la produzione del Grande Fratello avesse dato luogo ad un complotto, una messinscena per farlo passare come il cattivo della situazione. Barbara D'Urso è, ovviamente, intervenuta per ribadire all'ospite che non ha certamente bisogno di lui per fare audience.

Dopo questo primo diverbio, Giorgio ha continuato a disquisire con Francesca. Ad un certo punto, però, le ha stretto le mani attorno al viso generando l'immediata reazione della padrona di casa. Con tono palesemente intimidatorio, la D'Urso ha chiesto all'ospite di darsi una calmata. La discussione si è protratta per un altro bel po' di tempo e gli atteggiamenti di Giorgio hanno continuato ad essere troppo violenti.

Barbara D'Urso caccia Giorgio dalla casa e poi ha uno sfogo

A quel punto, allora, Barbara D'Urso ha cominciato ad attaccare l'ex fidanzato di Francesca De André.

I due hanno avuto una lite molto accesa, fino a quando la conduttrice non ha detto: "Esci dalla casa Giorgio, vai vai". La padrona di casa ha perso letteralmente le staffe, dopo aver cacciato l'ospite dal GF ha avuto uno sfogo in diretta, durante il quale si è strappata via anche una parte dell'abito che indossava. Barbara D'Urso ha detto di essere rimasta scioccata dal comportamento di Giorgio ed ha esortato Francesca a lasciarlo perdere. La donna le ha detto che non merita nemmeno una lacrima.

Nel corso dello sfogo, la presentatrice si è lasciata scappare anche qualche parolaccia, segno del visibile stato d'agitazione.