Ludovica Nasti, la bambina prodigio lanciata dalla seguitissima serie tv L'amica geniale è entrata a fare della soap Un posto al sole. La giovanissima attrice interpreterà poi Anna Frank, la quindicenne morta nel campo di concentramento di Bergen-Belsen nel 1945. La curiosità è che la Nasti aveva già prestato il volto alla Frank in una recita scolastica. Detto ciò, ecco chi sarà Ludovica in Un posto al sole.

Upas: ecco chi sarà Ludovica Nasti

Dal 5 giugno 2019 nel cast di Un posto al sole entrerà un nuovo personaggio. Parliamo di Ludovica Nasti, la piccola Lila de L'amica geniale, che interpreterà Mia Parisi ovvero la sorellina minore di Alex. Quest'ultima sarà una ragazzina ribelle che farà disperare molto la sorella ma, allo stesso tempo, sarà anche furba ed intelligente.

La Nasti non ha nascosto di aver avuto molta ansia il primo giorno sul set.

Un posto al sole per la piccola Lila: arriva la bimba prodigio de L'amica geniale

Quando è arrivata ha raccontato di sentirsi emozionata ma anche impaurita in quanto i ritmi di lavorazione erano molto diversi da quelli di un film. Per girare una scena, infatti, il tempo è minore. Ludovica ha raccontato di essersi trovata subito bene ed ha spiegato di essere felice in quanto quando tornerà sul set di un film sarà molto più veloce.

Ha rivelato inoltre di essere diventata una celebrità anche tra le amiche della madre che guardano Un posto al sole da anni e sono felicissime che ci sia anche lei nel cast.

La Nasti, per ragioni anagrafiche, non aveva seguito fino ad oggi Upas in quanto tale soap andava in onda anche prima che lei nascesse. Appena ha saputo che ci avrebbe lavorato, però, ha iniziato a vederla e ad appassionarsi alle storie.

Il sogno di Ludovica

Ludovica Nasti ha raccontato che la sua grande passione resta il calcio. Prima di iniziare a recitare, infatti, il suo sogno era quello di diventare una calciatrice. Ancora oggi la piccola continua a giocare nella sua squadra del Napoli Dream Team.

I suoi miti, proprio per questo, sono Insigne e Mertens del Napoli Calcio.

Per quanto concerne il cinema, poi, il suo modello è la Loren, nata come lei a Pozzuoli. Parlando dei genitori, la Nasti ha assicurato che sono felicissimi per lei. Lo erano quando voleva fare la calciatrice e lo sono ora che vuole diventare una brava attrice. La piccola ha raccontato di aver spiegato alla sua mamma ed al suo papà che fare l'attrice è qualcosa che sente dentro.

Quando legge un copione, infatti, già si cala nel personaggio che deve interpretare.

In merito alla grande popolarità de L'amica geniale, la piccola ha detto di sentirsi felice quando le persone la fermano per strada e le chiedono un autografo. E continueranno a chiederglielo anche perché Ludovica presto, come detto, interpreterà Anna Frank.

Spoiler Upas settimana prossima

Dal 3 al 7 giugno le anticipazioni di Un posto al sole ci rivelano che Filippo sarà indeciso se dar retta al padre sul progetto di noleggio delle barche di lusso.

Vedendolo però così contento, sia lui che Serena inizieranno a pensare di appoggiarlo. Alex, intanto, chiederà agli abitanti della Terrazza di poter affittare la camera che era di Ciro mentre Rossella deciderà di parlare con Patrizio rivelandogli di voler essere sua amica. Marina, invece, porterà avanti il suo piano per liberarsi di Alberto mentre Guido deciderà di chiedere la mano di Mariella. Quest'ultima però gli dirà di no anche perché si sentirà profondamente in colpa per avergli mentito sul piccolo Lollo.