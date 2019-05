La programmazione de Il Segreto e Una vita subirà un'inattesa e sgradita variazione nella giornata di oggi 28 maggio. Mediaset ha, infatti, deciso di non mandare in onda la puntata serale, diventata un'abitudine del palinsesto di Rete 4 negli ultimi mesi.

Stando a quanto riporta la guida tv del Biscione, le due telenovelas spagnole questa sera non ci saranno per lasciare spazio ad un programma di approfondimento sulle recenti Elezioni Europee. La decisione arriva in una settimana caratterizzata da numerose altre novità sul fronte del palinsesto con un'altra sospensione, alla quale però dovranno essere aggiunte delle variazioni di orario sia per quanto riguarda le vicende de Il Segreto che di Acacias 38.

Il Segreto e Una Vita oggi non vanno in onda su Rete 4

Oggi solo l'episodio pomeridiano de Il Segreto e Una Vita

Gli appassionati di storie d'amore faranno bene a non perdere di vista gli orari de Il Segreto e Una Vita dell'ultima settimana di maggio. In essa, infatti, le novità sono all'ordine del giorno anche sul fronte delle cancellazioni dell'ultimo momento. Le puntate inizialmente previste per la serata di Rete 4 di oggi 28 maggio non ci saranno. Al posto delle due serie iberiche, questa sera andrà in onda il format "Quarta Repubblica", incentrato principalmente sugli esiti delle Elezioni Europee.

La cancellazione del martedì potrebbe essere riconfermata anche la prossima settimana, dato che al momento (ma sarà necessario tenere sotto controllo ulteriori variazioni nei prossimi giorni) la guida tv di Mediaset non riporta né Il Segreto né tanto meno Una Vita nella prima serata di martedì 4 giugno. In data odierna, saranno invece confermati gli episodi pomeridiani delle due telenovelas: le vicende di Acacias 38 cominceranno, come sempre, alle ore 14:10 mentre gli abitanti di Puente Viejo torneranno alle ore 16:30 circa, anticipando l'inizio dopo la cancellazione del daytime di Amici.

Sospeso il palinsesto pomeridiano del 2 giugno

La cancellazione di Una Vita e Il Segreto di questa sera non sarà l'unica brutta notizia per i telespettatori dei due programmi. Essi, infatti, non andranno in onda neppure il 2 giugno, quando l'intero palinsesto di Canale 5 varierà in occasione della Festa della Repubblica italiana. In tale data, anche Beautiful si prenderà un giorno di vacanza. Insieme alle brutte notizie, ci sarà anche una piacevole novità per gli appassionati di Acacias 38: a partire da lunedì 3 giugno, Uomini e donne comincerà la pausa estiva e il suo posto verrà preso proprio dal maxi episodio di Una Vita, almeno fino a quando esordirà sulla rete ammiraglia Mediaset la nuova soap turca intitolata "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore".