Ieri, giovedì 2 maggio è andata in onda l'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show e tra gli ospiti presenti, c'era anche Barbara Palombelli. Nel corso della diretta, il conduttore ha chiesto alla giornalista il suo parere sulla partecipazione della figlia Serena al Grande Fratello 16. La donna ha dichiarato che era d'accordo con la scelta di Serena al contrario di suo marito Francesco Rutelli. Però, alla fine, quest'ultimo ha ceduto grazie all'aiuto dello psichiatra di famiglia.

Barbara Palombelli al Maurizio Costanzo Show

La Palombelli: 'Abbiamo mandato Serena al Gf per rafforzarla'

"Io ero molto d'accordo perché mia figlia me lo chiedeva da una decina di anni. Invece Francesco non voleva assolutamente e abbiamo anche discusso su questo. Però, poi abbiamo chiesto aiuto ad uno psichiatra che ci segue e ci ha consigliato di mandarla, perché quest'esperienza l'avrebbe rafforzata e l'avrebbe aiutata a crescere" ha confessato la conduttrice di Forum. "La televisione è un acceleratore di emozioni, queste emozioni le ho viste sera dopo sera: l'hanno maturata, lei è una ragazza molto decisa ma ha avuto certamente un passato non facilissimo" ha continuato la Palombelli.

Il libro della Palombelli racconta la storia di Serena

Come sappiamo Serena Rutelli, è stata abbandonata quando era solo una bambina di 7 anni dalla sua madre biologica in quanto non era in grado di sostenerla economicamente ed è stata portata in una casa famiglia. Stando alle dichiarazioni della Palombelli, il padre biologico di Serena era una persona davvero violenta e pericolosa e aveva minacciato di ucciderla. L'uomo è morto di tubercolosi, ma la Palombelli all'interno del suo libro racconta lo stesso terrore e le duro percorso di allontanamento delle figlie dal padre biologico: "Potremmo incontrarlo, lui o uno dei suoi amici malviventi, e le ragazze ne avevano il timore.

Nessuno deve sapere nulla e non devono uscire scatti sui giornali. Il tribunale, che aveva messo più di una volta sotto accusa il padre biologico per molestie fisiche e altri illeciti, condannandolo a sei anni in via conclusiva, non faceva cadere la potestà genitoriale nonostante i tre anni di allontanamento dalle bambine. Senza la dichiarazione dello stato d'abbandono, nessun minorenne può essere adottato".

Serena ha rifiutato di incontrare la madre biologica

Nella scorsa puntata del Grande Fratello 16, Serena Rutelli ha letto la lettera che le ha mandato la sua madre biologica.

Nonostante la ragazza si sia detta molto contenta di averla conosciuta, ha deciso di non incontrarla fisicamente. Dopodiché, Serena ha avuto un forte crollo emotivo, per via di un vissuto molto complicato che ancora la tormenta nonostante siano passati vent'anni.