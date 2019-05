Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della nota soap opera italiana, "Il Paradiso delle signore", ambientata nella Milano degli anni '60. Le trame di cui ci occuperemo qui di seguito fanno riferimento alle puntate che andranno in onda su Rai 1 dal 6 al 10 maggio. Le vicende di questa settimana gireranno principalmente intorno alla riconciliazione di Marta e Vittorio e alle losche manovre messe in atto da Andreina e Luca.

Lisa deciderà di incontrare Vittorio

Le nuove anticipazioni de "Il Paradiso delle signore" ci segnalano che Vittorio deciderà di scoprire dove si trova Lisa, mentre la donna chiederà aiuto a Luca per lasciare Milano.

A quel punto, l'uomo si rivolgerà ad Andreina per cercare un posto sicuro dove nascondere la Conterno. Luciano consiglierà a Vittorio di recarsi da Marta e di cercare di recuperare il suo rapporto con lei. Tina deciderà di non partecipare al matrimonio di Antonio ed Elena, fin quando la sua famiglia non accetterà la sua storia d'amore con il suo impresario, Sandro. Luca si recherà dalla madre in fin di vita, mentre Lisa deciderà di incontrare Vittorio.

Clelia scoprirà che Luciano ha già pianificato un modo per far sparire suo marito dalla sua vita. Luca racconterà ad Andreina di aver trovato a casa di sua madre alcune prove che potrebbero aiutarli a vendicarsi definitivamente dei Guarnieri. Vittorio deciderà di partire alla volta di Parigi per cercare Marta e fare pace con lei. Sandro organizzerà per Tina un'esibizione in radio, per la gioia di Agnese.

Luca prenderà in ostaggio Marta

Marta e Vittorio si riappacificheranno e cominceranno a pensare che, dietro la fuga di Lisa, possa esserci la mano di Andreina.

Luciano preleverà una sostanziosa somma di denaro per mettere in atto il suo piano contro Oscar. Il suo gesto, però, finirà per mandare all'aria il matrimonio di Cesare e Nicoletta. Marta deciderà di far pedinare Andreina per scoprire se la donna sia collegata in qualche modo alla frettolosa uscita di scena di Lisa o se magari sa dove si trova. Federico riceverà la lettera del militare. Vittorio si recherà a casa di Umberto dopo aver ricevuto una strana telefonata da Marta e scoprirà che Andreina è appena partita con Ludovica.

Federico aiuterà Salvatore a capire come mai Gabriella non mostra più alcun interesse nei suoi confronti. Luca Spinelli prenderà in ostaggio Marta, mentre Vittorio riuscirà a trovare Andreina e a metterla alle strette. Antonio preparerà un bellissimo regalo di matrimonio per la sua amata Elena. Gabriella rimarrà piacevolmente colpita da una lettera d'amore che le sarà recapitata al Paradiso. Nicoletta inizierà ad avere le doglie e Riccardo si adopererà per chiamare un'ostetrica da lui conosciuta.