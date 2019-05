Le anticipazioni di Beautiful riservano diverse novità entusiasmanti. Nelle puntate che andranno in onda da domenica 19 a sabato 25 maggio, Liam si confiderà con Wyatt e parlerà dei suoi principi morali ed esistenziali con l'uomo. Nel contempo Emma rivelerà a Maya i suoi veri sentimenti per Xander, ma la figura di Zoe metterà in profonda crisi la coppia.

Successivamente Thorne noterà il grande successo di Zoe durante la sfilata di 'Hope for the future' e deciderà di offrirle un nuovo lavoro come modella. Intanto, da poco lasciato da Steffy, Liam prenderà un'importante decisione per la sua vita. Di seguito le altre anticipazioni relative alle prossime puntate di Beautiful.

Liam vuole sposare Hope

Nelle prossime puntate di Beautiful, trasmesse dal 19 al 25 maggio, Liam dovrà recuperare la fiducia persa di Hope e cercherà di tranquillizzarla.

Beautiful, anticipazioni dal 19 al 25 maggio.

Poi l'uomo chiederà a Hope di sposarlo. La donna dopo aver sorpreso Hope e Liam in atteggiamenti ambigui, ha deciso di lasciare il padre di sua figlia e si getterà improvvisamente tra le braccia di Bill Spencer. La coppia stringerà un patto che riguarderà le azioni della Forrester Creations. Nel contempo la scelta di Steffy lascerà sbigottite e sconvolte molte persone, specialmente Liam e Ridge. Quest'ultimo cercherà di trovare un modo per far cambiare idea alla donna. In seguito Liam si recherà da suo fratello Wyatt per chiedergli alcuni consigli importanti.

La Logan accetta la proposta di matrimonio

Steffy sarà ormai pronta ad iniziare una nuova vita e andrà a parlare con Hope e Liam: la donna annuncerà alla coppia di non intromettersi più tra di loro. Poi Steffy cederà inaspettatamente alla Logan l'anello di Liam. Successivamente Hope accetterà la proposta di matrimonio di Liam. In seguito Emma si confiderà con Maya e le rivelerà che in realtà è innamorata di Xander. Poi Thorne deciderà di ingaggiare Zoe come modella. Successivamente Emma deciderà di affrontare Zoe, mentre Liam si recherà a casa di Bill.

Dove guardare in streaming online le puntate di Beautiful

In attesa dei nuovi episodi di Beautiful, si ricorda che tutte le puntate già andate in onda, possono essere guardate in streaming online registrandosi gratuitamente sulla piattaforma MediasetPlay.it. Oltre alle attuali puntate della telenovela americana, sono presenti anche molte trame dei tanti episodi già visti in televisione, ma anche curiosi video sulle anticipazioni delle future puntate.