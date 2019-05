Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole riservano diverse curiosità interessanti. Nelle puntate che andranno in onda dal 20 al 24 maggio, Constantin rilascerà una testimonianza nella quale racconta tutto ciò che è accaduto. Per tale ragione Giovanna sarà 'costretta' ad arrestare Gaetano Prisco.

Pubblicità

Pubblicità

Nel frattempo Filippo e Serena dovranno decidere cosa fare con il denaro che otterranno dalla vendita della Villa di Gigi Del Colle. Poi Roberto Ferri avrà una proposta per i due. Successivamente Guido spererà di essere scelto come padrino di Lollo. In seguito Cerruti si confiderà con Mariella riguardo al suo ultimo appuntamento.

Gaetano Prisco arrestato

Nelle puntate di Un Posto al sole, trasmesse da lunedì 20 a venerdì 24 maggio, Prisco verrà arrestato.

Un posto al sole, anticipazioni dal 20 al 25 maggio. (Foto TvSoap)

Nel frattempo Franco noterà un certo imbarazzo tra Angela e Ciro. In seguito Filippo cercherà di convincere Serena a seguire la decisione imprenditoriale del padre, ma la ragazza sarà parecchio contrariata. Successivamente Salvatore e Mariella saranno ancora dubbiosi sulla scelta del padrino di Lollo. Per tale ragione Bice cercherà di aiutarli. Intanto tra Arianna e Andrea nasceranno nuove tensioni. Poi Franco scoprirà che Ciro ha una 'cotta' per Angela e deciderà di affrontarlo. Alberto vorrà un chiarimento con Clara riguardo il loro rapporto.

Pubblicità

Marina vuole liberarsi di Alberto

Marina cercherà in tutti i modi di liberarsi di Alberto. In seguito Raffaele e Ornella riceveranno un'improvvisa e piacevole sorpresa. Nel frattempo Arianna deciderà di conservare la pistola al Vulcano, per questo motivo Andrea non sarà molto felice. Successivamente Patrizio sarà notevolmente esaltato e potrà riscuotere il successo guadagnato al Vulcano, poi il giorno dopo si recherà da Diego. Intanto, dopo il rifiuto di Ferri, Marina andrà avanti per la sua strada e non si farà coinvolgere ulteriormente nel conflitto contro Alberto.

Poi Marina continuerà a sorvegliare e verificare il pc dell'amministratore dei cantieri. In seguito Renato scoprirà la menzogna che Nadia ha raccontato ai suoi genitori, i quali dovranno fare visita a Napoli: per tale ragione l'uomo sarà notevolmente furioso.

Dove guardare in streaming online le puntate di Un posto al sole

In attesa delle nuove puntate di Un posto al sole, si ricorda che tutti gli episodi già trasmessi possono essere guardati in streaming online registrandosi gratuitamente su Rai Play.it.

Pubblicità

Oltre alle attuali puntate della soap opera, nella piattaforma sono presenti anche diverse trame dei molti episodi già visti in televisione, ma anche interessanti video sulle anticipazioni delle prossime puntate.