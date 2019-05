Appuntamento con le anticipazioni di Beautiful, relative nello specifico a ciò che vedremo in onda da domenica 19 maggio a sabato 25 maggio 2019 su Canale 5, nel consueto orario delle 13,40. Stando alle anticipazioni, le prossime puntate saranno ricche di emozioni e colpi di scena, dopo che Steffy ha lasciato Liam, sorpreso in teneri atteggiamenti con Hope.

Questo fatto, come vedremo, porterà delle conseguenze che si ripercuoteranno sulle vite dei protagonisti, tanto che Liam chiederà a Hope di sposarlo, mentre Steffy sarà promessa sposa di Bill. Alla Forrester intanto, Thorne deciderà di assumere Zoe come modella, dopo il grande successo della sfilata di Hope for the future.

Hope accetta la proposta di matrimonio di Liam

Steffy dopo aver scoperto Liam e Hope in teneri atteggiamenti, ha deciso di troncare la relazione con il padre di sua figlia, rifugiandosi tra le braccia di Bill.

Beautiful, trame al 25 maggio: Liam chiede ad Hope di sposarlo, lei accetta

I due hanno stretto un patto che li dovrebbe portare a convolare a nozze in cambio delle azioni della Forrester Creations del magnate. La decisione di Steffy ha lasciato sconcertati tutti, in particolare Liam e Ridge; quest'ultimo, furioso, tenta in tutti i modi di far cambiare idea alla figlia. Negli episodi in onda dal 19 al 25 maggio prossimi, vedremo invece che Liam si confiderà con il fratello Wyatt, con il quale condividerà tutti i suoi dubbi in merito alla vicenda.

Steffy, più che mai decisa ad iniziare una nuova vita, parlerà sia con Liam che con Hope e, con grande sorpresa, li lascerà liberi, dichiarando la sua volontà di non intromettersi più tra di loro, arrivando persino a regalare alla giovane Logan l'anello di Liam. Spencer quindi, cercherà di rassicurare Hope sui suoi sentimenti e le chiederà di sposarlo. La Logan, stando agli spoiler, accetterà la proposta di matrimonio di Liam.

Zoe assunta alla Forrester Creations

Come anticipato, dunque, nelle prossime puntate di Beautiful, assisteremo a molte novità riguardanti in particolare Hope, Liam e Steffy.

Quest'ultima, ancora una volta, dovrà di nuovo convincere il padre Ridge che oramai è pronta a rinunciare a Liam, mentre vedremo che Thorne deciderà di assumere Zoe come modella. L'ex fidanzata di Xander, dopo il successo ottenuto alla sfilata di Hope, si è fatta perdonare per quanto accaduto con Emma, mentre quest'ultima confiderà a Maya i suoi sentimenti per il giovane Avant. La Barton, saputo che la sua 'rivale' è stata assunta alla Forrester Creations deciderà di affrontarla una volta per tutte, mentre vedremo che Liam andrà a far visita al padre Bill.

Questo e molto altro nelle puntate di Beautiful in onda dal 19 al 25 maggio 2019 su Canale 5, dove potremo vedre come si evolveranno le vicende legate a Liam, Steffy ed Hope.