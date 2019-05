Le trame dello sceneggiato “Una Vita” non smettono mai di appassionare i telespettatori. Negli episodi che il pubblico italiano vedrà la prossima settimana, Casilda Escolano rimarrà vedova, perché suo marito Martin Enraje perderà la vita durante la rivolta dei minatori al posto di Diego Alday.

Pubblicità

Pubblicità

Liberto invece farà un gesto inaspettato, dato che non sarà rispettoso nei confronti della moglie Rosina Rubio. In particolare Flora, la nuova proprietaria de La Deliciosa approfitterà del caos presente in tutte le strade di Acacias 38, per baciare il Seler.

Una Vita: Flora bacia Liberto, la morte di Martin

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 19 a sabato 25 maggio 2019 svelano che gli operai del giacimento gestito da Ramon e Rosina vendicheranno il decesso di un loro collega, protestando ad Acacias 38.

Una Vita, trame fino al 25 maggio: Casilda rimane vedova, Liberto tradisce Rosina

Intanto Silvia convolerà a nozze con il generale Zavala: in tale circostanza il colonnello Arturo dimostrerà di essere ancora innamorato della Reyes, facendo insospettire lo sposo. Il tenente Tamayo purtroppo non riuscirà a fidarsi della moglie di Zavala. Successivamente Samuel grazie alla complicità di Ursula, abuserà della moglie Blanca non appena rimarranno da soli in casa. Quest’ultima disprezzerà il marito facendogli presente che pur avendola costretta a concedersi a lui non lo amerà mai.

Pubblicità

Il secondogenito di Jaime si sentirà subito in colpa dopo aver violentato la consorte.

Nel frattempo Silvia convincerà il marito ad organizzare un rinfresco per il loro matrimonio, per consentire al Valverde di impossessarsi di una misteriosa cartella. Il padre di Elvira e la Reyes verranno colti in fragrante da Zavala, che rimarrà sconvolto quando vedrà la sua amata tra le braccia di colui che credeva amico. Nel bel mezzo della rivolta dei minatori, Inigo rimarrà nella cioccolateria con Leonor, invece Flora e Liberto si nasconderanno nella sartoria.

Ramon pur avendo appreso da Huertas che i suoi operai sono arrabbiati con lui, deciderà di non abbandonare il paese iberico. Nel contempo Blanca confesserà a Jaime che Samuel l’ha obbligata a consumare il loro matrimonio con la forza. La polizia tenterà di fermare la manifestazione dei protestanti proprio quando giungerà ad Acacias 38 il fratello di Samuel. Silvia farà credere al marito di aver baciato Arturo contro la sua volontà. La Dicenta ordinerà a Carmen di consegnare a Vinas un biglietto dal contenuto misterioso.

Pubblicità

Flora darà un bacio a Liberto, mentre Martin non farà fatica a capire che un poliziotto dovrà uccidere Diego. L’Enraje non farà in tempo ad avvertire l’amico del pericolo imminente, dato che verrà colpito da una pallottola in pieno petto.

Casilda perde i sensi, la Rubio sospetta del marito

Casilda, dopo aver detto addio al marito, verrà ferita alla nuca e perderà i sensi. Blanca si scaglierà contro Samuel per non aver preso le difese di suo fratello.

Pubblicità

Leonor dopo aver ricordato il decesso del marito Pablo, troverà conforto tra le braccia di Inigo: quest’ultimo e la giovane scrittrice si daranno un bacio sotto lo sguardo di Liberto. Blanca rischierà di perdere il figlio che aspetta dopo aver avuto alcune perdite, mentre Leonor scoprirà che il Seler è a conoscenza della sua relazione amorosa con il Cervera. Zavala somministrerà del veleno a Silvia, invece Arturo dopo essersi accorto del malessere della donna, deciderà di entrare nell’abitazione di Zavala nonostante Carvajal sarà contrario.

Ramon per mettere fine alla rivolta dei minatori gli proporrà un accordo conveniente. Ursula impedirà a Jaime di parlare con sua figlia Blanca, invece il Valverde chiederà scusa a Zavala per aver fatto delle avance a Silvia, soltanto per scoprire quali sono le condizioni di salute della stessa. Liberto turbato per essersi lasciato baciare da Flora, prometterà a Leonor che Rosina non verrà a sapere cos’è successo tra Inigo e lei. La Rubio e il Palacios finalmente troveranno un punto d’incontro con i protestanti, mentre Diego finirà in prigione per aver avuto un atteggiamento scorretto con la giustizia. Le domestiche si preoccuperanno della reazione che potrebbe avere Casilda quando si risveglierà, mentre Carvajal dirà ad Arturo di non indagare più su Zavala. Per finire Rosina si confiderà con la persona sbagliata, dato che rivelerà a Flora di aver notato uno strano cambiamento nel marito.