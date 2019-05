La soap opera americana Beautiful continua a tenere alto il livello d'interesse da parte del pubblico. Nel corso dei due episodi che andranno in onda il 20 e il 21 maggio, si assisterà a un colpo di scena inaspettato. Steffy esausta di questa lotta sentimentale tra lei e Hope, deciderà di farsi da parte.

La giovane Forrester parlerà prima con Liam e poi con la Logan e paleserà la sua volontà di tirarsi indietro. La ragazza spiazzerà tutti, cedendo l'anello regalato dallo Spencer junior a Hope.

Anticipazioni Beautiful, puntata lunedì 20 maggio: Thorne sorpreso da Zoe

La puntata di Beautiful che andrà in onda lunedì 20 maggio sarà incentrata su Zoe. Dopo le numerose peripezie, la ragazza è diventata parte integrante dell'azienda. Thorne rimarrà spiazzato dalla sua performance nel corso della sfilata.

Beautiful, Steffy si tira indietro e lascia Liam

Proprio per questo motivo, l'uomo deciderà di dare un'altra chance alla giovane ragazza proponendole un posto come modella fissa nell'azienda. Zoe naturalmente non potrà che essere assolutamente felice di ciò.

Nel frattempo Bill continuerà ad essere molto dispiaciuto per essere stato rifiutato, ancora una volta dalla giovane Forrester. Il potente capo della Spencer Publication stava iniziando a credere che la giovane si fosse finalmente convinta a diventare sua moglie, ma purtroppo non sarà effettivamente così.

Beautiful 21 maggio: Steffy spiazza Liam e Hope

Per quanto riguarda la puntata che andrà in onda martedì 21 maggio, si assisterà ad un colpo di scena davvero spiazzante. Steffy si mostrerà alquanto stanca di continuare a cimentarsi in questa durissima lotta sentimentale contro Hope. Proprio per questo motivo deciderà di farsi da parte. La ragazza parlerà prima con Liam. Da tale conversazione emergerà la volontà della Forrester di dedicarsi solo alla piccola Kelly e lasciare perdere tutte queste situazioni complicate.

Liam rimarrà molto colpito. Successivamente Steffy si recherà anche da Hope. Le due donne avranno un lungo confronto dal finale inaspettato. La Forrester paleserà anche a lei la sua volontà di lasciare Liam e abbandonare questa 'guerra'. Inoltre, la giovane cederà a Hope l'anello regalato da Liam. Per tale ragione la Logan rimarrà assolutamente senza parole. Ancora una volta, il comportamento di Steffy ha generato molto sgomento. Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire come si evolverà questa vicenda.