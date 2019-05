Mancano ormai poche ore alla messa in onda della sesta puntata dell'ottava e ultima stagione del Trono di spade, la Serie TV fantasy più famosa di tutti i tempi ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" dello scrittore americano George Martin.

In attesa di scoprire il gran finale della serie tv, continuano a spopolare sul web i leak sull'ultima puntata e proprio nelle ultime ore sembrano essere trapelate informazioni davvero importanti sulla saga tanto amata, quanto discussa creata da David Benioff e Weiss.

Ovviamente, non possiamo dare nulla per scontato però il leak potrebbe essere molto attendibile visto e considerato che proviene dalla stessa fonte che ha rivelato in anticipo il Cleganebowl, ovvero la battaglia tra i fratelli Clegane, Gregore e Sandor, così come anche tanti altri dettagli della 8x05 che si sono poi verificati.

Il Trono di Spade 8x06, spoilerato il finale su Reddit: Jon uccide Daenerys

Secondo quanto riportato su Reddit, l'episodio finale dovrebbe iniziare con Jon, Tyrion Lannister e Ser Davos che camminano tra le macerie di Approdo del Re. Poi, dovremmo assistere alla cattura degli ultimi soldati rimasti dei Lannister che verranno giustiziati da Verme Grigio, nonostante i tentativi di Jon di provare a fermarlo. Tuttavia, Verme Grigio riferirà a Jon di star eseguendo gli ordini della Regina Targaryen.

Tyrion in prigione e Jon uccide Daenerys

Successivamente, la Madre dei draghi accusa Tyrion di tradimento per aver liberato suo fratello e per aver detto che lei ha ucciso un gran numero di persone innocenti.

Dopo la violenta discussione, l'ultimo dei Lannister rinuncerà al titolo di primo cavaliere e verrà fatto prigioniero. Intanto, il nipote e amante della nuova regina proverà a far ragionare Daenerys ma non riuscirà nel suo intento. Successivamente, Jon approfittando di un momento di distrazione della Targaryen, la trafiggerà con la sua spada: dopo aver compiuto questo gesto, Jon sarà sconvolto perché era ancora molto innamorato di Daenerys. Intanto, Drogon scioglie il trono e porta via il corpo della Madre dei draghi.

Jon finisce in prigione insieme a Tyrion, ma un consiglio capeggiato da sua cugina Sansa Stark chiede almeno di liberare suo cugino, ma il destino dei due prigionieri sarà nelle mani del nuovo Re che dopo una votazione verrà scelto: si tratta di Brandon Stark che deciderà di mandare Jon per punizione alla barriera e promuove Tyrion come primo cavaliere. Invece, per quanto riguardo Verme Grigio si dirigerà insieme al suo esercito a liberare le popolazioni ridotte ancora in schiavitù.

Nella scena finale vediamo Arya Stark su una nave pronta ad esplorare nuove terre ad ovest di Westeros, Sansa Stark che governerà Grande Inverno e Jon alias Aegon Targaryen che si riunisce oltre la barriera a Tormund e Ghost. I membri del consiglio sono: Brienne, Ser Davos. Yara, Bronn, Genry, Podrick e Sam.