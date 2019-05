La soap opera che vede protagonista Pamela Prati si arricchisce di nuovi clamorosi particolari e scottanti rivelazioni che ribaltano tutto quello che fino a questo momento è stato raccontato e detto in televisione. Come riportato dai media, il tanto atteso matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone alla fine è saltato e ovviamente si è subito pensato che in realtà tale uomo non sia mai esistito.

In queste ore, a fare ulteriore chiarezza è stata una delle manager di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, la quale ha scelto di dire tutta la sua verità a Live - Non è la D'Urso, che vedremo in onda mercoledì sera alle 21.30 circa su Canale 5.

Eliana, la manager di Pamela Prati: 'Mark Caltagirone non esiste'

Nel dettaglio, infatti, è stato diramato un comunicato stampa ufficiale dove viene annunciato che questo mercoledì nel corso della nuova puntata di Live, prenderà la parola Eliana Michelazzo, la quale per la prima volta in assoluto svuoterà il sacco e ammetterà che in realtà Mark Caltagirone non è mai esistito e che sarebbe frutto di un'invenzione dell'altra manager della Prati, Pamela Petracciolo.

Pamela Prati, Eliana confessa la verità

Una confessione a dir poco bomba, la quale attesterebbe il fatto che in realtà il matrimonio tra Pamela e Mark fosse in realtà soltanto una bufala, costruita a tavolino. Eliena ha aggiunto di aver sentito la voce di Mark in un brevissimo video che le era stato mostrato e ha svelato che non corrispondeva a quella che aveva ascoltato durante la diretta di Live, quando il presunto Mark telefonò in diretta alla D'Urso.

Ma come se non bastasse, Eliana in lacrime ha confessato di essere stata lei la prima vittima di questo sistema che sarebbe stato messo in piedi dalla Perricciolo. Eliana, infatti, ha più volte ammesso di essere sposata anche se poi non ha voluto mai parlare pubblicamente ed apertamente del suo compagno.

La manager della Prati rivela di aver paura

Il motivo? Sembrerebbe che in realtà questa persona non esista. 'Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi', ha fatto sapere la Michelazzo, aggiungendo poi di essersi tatuata anche il nome del ragazzo che in realtà non ha mai conosciuto. 'Ascoltando le storie delle altre vittime ho capito che non esiste', ha fatto sapere Eliana.

Insomma una vicenda che assume dei risvolti a dir poco assurdi e che ormai si avvicina verso le battute finali.

La stessa Eliana, però, ha fatto sapere che dopo questa confessione pubblica ha paura per la sua incolumità. 'Dovrei andare all'estero oppure in un posto isolato come la casa del Grande Fratello', ha chiosato la manager della Prati. Per lei si apriranno le porte della casa più spiata d'Italia? Si saprà sicuramente nei prossimi giorni.