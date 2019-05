Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap opera "Beautiful", relative alle puntate che andranno in onda da domenica 5 a sabato 11 maggio su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40. Molte le novità e i colpi di scena che attendono i fan della serie americana nel corso della prossima settimana, quando Liam e Hope si lasceranno andare alla passione, facendo intuire che il giovane Spencer abbia deciso con chi intende passare il resto della sua vita. Steffy li coglierà sul fatto e, furiosa, troncherà la relazione con il padre di sua figlia e si getterà fra le braccia di Bill.

Zoe non tornerà in Inghilterra e, casualmente, farà da modella alla sfilata di Hope, riscuotendo grande successo.

Beautiful, Hope e Liam scoperti da Steffy mentre si baciano

Nei nuovi episodi di "Beautiful" che verranno trasmessi dal 5 all'11 maggio, Zoe, dopo essere stata smascherata, prometterà a Xander che tornerà presto a Londra. La ragazza però non salirà sull'areo e si presenterà alla sfilata "Hope for the Future". Qui verrà avvistata da Emma proprio all'inizio dell'evento e, nel tentativo di raggiungerla, la stagista travolgerà una modella procurandole un infortunio. In seguito all'incidente, l'ex fidanzata di Xander coglierà al volo l'occasione e prenderà il posto della sfortunata ragazza, sfilando in passerella e conquistando numerosi consensi.

La sfilata di Hope andrà per il meglio, con Liam che deciderà di restare accanto alla Logan in questo momento molto importante per la sua carriera. Bill, intanto, mostrerà a Steffy delle foto che ritraggono Hope e Liam mentre si abbracciano: decisa a saperne di più, la giovane si recherà alla Forrester dove sorprenderà i due intenti a scambiarsi un romantico bacio. Sconvolta e infuriata, Steffy deciderà di interrompere una volta per tutte la relazione con il padre di Kelly.

Beautiful puntate dal 5 all'11 maggio: Steffy rompe con Liam e corre da Bill

Stando alle anticipazioni della prossima settimana sulla celebre soap statunitense, Liam, dopo tanta indecisione, potrebbe finalmente aver capito chi è realmente la sua anima gemella.

Il bacio che si scambierà con Hope potrebbe segnare un nuovo inizio per la coppia, mentre Steffy si renderà conto che Bill aveva ragione quando le aveva detto che prima o poi il figlio sarebbe tornato dalla Logan.

Dopo aver lasciato definitivamente Liam, la giovane Forrester si recherà proprio da Bill visibilmente scossa per quanto accaduto, ma nonostante ciò avrà la lucidità per fare al magnate una sorprendente proposta. Nonostante sia ancora innamorata di Liam, proporrà all'imprenditore di sposarla in cambio delle sue quote della Forrester.

Nel frattempo Ridge e Brooke, ignari di quanto sta succedendo, si interrogheranno sul futuro delle loro figlie.

Questo e molto altro negli episodi di "Beautiful" che andranno in onda dal 5 all'11 maggio su Canale 5. Ricordiamo, infine, che l'appuntamento domenicale è previsto in palinsesto dalle 14:00 alle 14:30.