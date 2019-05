Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera americana che ogni giorno appassiona sempre più telespettatori su Canale 5. Nelle puntate in onda attualmente in America, Hope prenderà una decisione sofferta. La Logan, infatti, chiuderà definitivamente la storia con Liam per il bene di Douglas.

Beautiful: Hope lascia Liam

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate in onda a fine maggio in America, si soffermano sull'addio tra Hope e Liam.

Ebbene sì, nell'episodio trasmesso il 22 maggio in Usa, la Logan metterà la parole fine al matrimonio con il figlio di Bill dopo il ritorno di Thomas a Los Angeles. Come svelato il rampollo di casa Forrester era rimasto vedovo di Caroline, dalla quale aveva avuto un figlio di nome Douglas. Proprio quest'ultimo aiuterà la figlia di Brooke a superare il lutto della perdita di Beth, morta durante il parto sull'Isola di Catalina. La giovane, infatti, assumerà il ruolo materno, visto la sofferenza di Douglas per la perdita prematura della madre, deceduta per un coagulo di sangue al cervello.

Beautiful, trame americane: Hope mette la parola fine alle nozze con Liam

Hope, a questo punto, si troverà a scegliere tra le sue nozze e la felicità di Douglas, al quale ha promesso di stargli vicino per tutta la vita. Infine la figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang) sarà sicura che Liam debba stare accanto a Steffy per essere un padre presente per Kelly e Phoebe.

Anticipazioni Beautiful: Thomas vuole riconquistare la Logan

Stando alle trame americane di Beautiful, in onda a maggio in America, svelano che Liam (Scott Clifton) accetterà a malincuore la decisione della moglie.

La coppia, infatti, si stringerà in un ultimo commuovente abbraccio. Qui la Logan non riuscirà a trattenere la commozione, sebbene non metta in discussione il matrimonio celebrato in precedenza. In seguito la madre di Beth si avvicinerà sempre di più a Douglas e suo padre dopo aver chiuso la storia con lo Spencer. Peccato che la donna sia all'oscuro del piano organizzato da Thomas per riconquistarla.

Lo Spencer e Steffy, possibile ritorno di fiamma

Se Hope si appresterà ad iniziare una nuova vita accanto a Thomas ed il figlio, l'attrice Jacqueline MacInnes Wood che dà il volto a Steffy Forrester tornerà in pianta stabile nel cast della soap opera americana dopo essere diventata madre di un maschietto.

La donna, infatti, ritornerà a Los Angeles dopo essere stata per qualche tempo nella capitale parigina insieme alle due figlie, Beth e Phoebe. Possiamo anticipare che alcuni rumors ipotizzano di già un ritorno di fiamma tra i due ex coniugi. Ricordiamo ai telespettatori di Canale 5 che per assistere a queste puntate dovremo attendere ancora un anno a causa della differenza di messa in onda tra Italia e Stati Uniti.