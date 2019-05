Lenny Kravitz è la personificazione della tipica rockstar del nuovo millennio: gli vengono attribuite relazioni con Barbara Fialho, Madonna, Vanessa Paradis, Penelope Cruz, Kylie Minogue, Adriana Lima e Nicole Kidman e ha un corpo pieno di piercing e tatuaggi, scolpito e tonico.

A guardarlo, quindi, non sembra che abbia oggi compiuto 55 anni. Tempo fa ha dichiarato: "Mi cibo essenzialmente di pietanze crude, che emettono energia, che sono vibranti, vivi". Quindi, il suo segreto sarebbe quello di un'alimentazione a base di cibi crudi e verdura.

Lenny Kravitz dichiara di preferire il mare delle Bahamas ai locali notturni e alle feste

Ovviamente non è solo un corpo gagliardo, è un abilissimo suonatore di sitar, armonica, pianoforte, batteria, basso e chitarra, per non parlare della voce.

Lenny Kravitz compie 55 anni. foto GQ - gq.com

Rappresenta l'unione perfetta del rock violento, del caldo soul e del funky. Tutto questo lo porta a vendere 40 milioni di album e di vincere ben 4 Grammy Awards nel corso dei suoi 20 anni di carriera. Nel 1987 sposa l'attrice Lisa Bonet e un anno dopo nasce Zoe. Nel 1993 divorzia, ma rimane in buoni rapporti con la ex moglie. E' nel 1989 che esordisce e lo fa con l'album 'Let love rule', molto importante per il suo debutto; diventerà uno dei modelli chiave della musica degli anni '90, grazie soprattutto al suo essere chitarrista e compositore inedito e originale.

Un anno dopo ha una collaborazione con Madonna con il brano 'Justify my love'. Nel 1991 sce il suo secondo album 'Mama Said'. Questo è l'inizio di altre importanti collaborazioni, tipo Avicii, Drake, Jay-Z, Alicia Keys, Aereosmith, Mick Jagger, David Bowie, Prince Michael Jackson. Nel 2000 esce il suo Greatest Hits con i suoi pezzi più significativi, come 'Again', 'Rock and roll is dead', 'Stand by my woman', 'America Woman', 'Fly away', 'I belong to you' e 'It ain't over till it's over'.

Questo poliedrico artista non si dedica solo alla musica, c'è anche il cinema nella sua carriera

Ha registrato ben 11 album in studio, di cui 'Raise Vibration' del 2018, davvero notevole; ha recitato in diversi film, del tipo 'The Butler', 'Precius', 'The Hunger Games: Cathing Fire' e 'The Hunger Games nel ruolo di Cinna, ha fatto anche un cameo nel 2001 nel film di Ben Stiller 'Zoolander'. E' anche proprietario della 'Kravitz Design Inc', un'azienda che unisce pregiati brand tipo Dom Perignon, Leica, Rolex, residenze private e hotel a progetti condominiali.

Gli scorsi 11 e 12 maggio Lenny Kravitz è stato di nuovo in Italia per 2 concerti, uno a Bologna e l'altro a Milano che hanno avuto un enorme successo di pubblico, registrando senza problemi il tutto esaurito.