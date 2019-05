Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera americana in onda ogni giorno su Canale 5. Se nelle puntate italiane, Sally e Wyatt hanno iniziato la loro storia d'amore, nelle puntate attualmente in onda negli Stati Uniti la coppia attraverserà un brutto momento a causa delle intromissioni di Flo e Thomas.

Beautiful: Wyatt e Sally in crisi

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate attualmente in onda negli Stati Uniti d'America, si soffermano sulla crisi in atto tra Wyatt e Sally.

Beautiful, trame americane: Wyatt si consola con Flo dopo la crisi con la Spectra

Tutto inizierà quando lo Spencer dimostrerà di essere offeso dalla scoperta che la fidanzata ha preferito restare alla Forrester Creations, piuttosto che essere la capostilista del marchio Spencer. Inoltre Wyatt diventerà ancora più nervoso quando apprenderà che Sally gli ha nascosto delle cose importanti su Thomas, tornato a Los Angels dopo la morte di Caroline.

Anticipazioni Beautiful: Wyatt si avvicina a Flo

Sospetti che aumenteranno quando il figlio di Bill troverà un messaggio compromettente scritto sul telefonino della Spectra.

Una scoperta che manderà fuori di testa il ragazzo, il quale troverà rifugio dall'ex fidanzata Flo Fuler, con la quale ci saranno alcuni baci.

Nel frattempo Sally svelerà solo all'ultimo momento che Thomas è in realtà interessato ad Hope, tanto da avere una reazione sopra le righe. Difatti, il figlio di Bill (Don Diamont) la accuserà di non essere stata sincera nei suoi confronti.

Trame Beautiful: la Spectra lascia la casa dello Spencer

Le trame di Beautiful, in onda a maggio in America, svelano che Sally deciderà di lasciare la casa di Wyatt (Darin Brooks) dopo aver avvisato Liam, nel frattempo andato a Parigi a trovare Steffy e le bambine.

Dopodiché la Spectra dimostrerà di avercela con Thomas, reo di avere un atteggiamento che starebbe mandando a rotoli la sua relazione con lo Spencer per colpa delle sue macchinazioni. A differenza di Quinn (Rena Sofer), la quale apparirà felice di tutta questa situazione. Allo stesso tempo, Wyatt non perderà tempo, tanto da avvicinarsi sempre di più a Flo.

Peccato che la figlia di Shauna (Denise Richards) nasconda un terribile segreto. La ragazza, infatti, farà credere ad Hope (Annika Noelle) che Beth sia morta durante il tragico parto sull'Isola di Catalina, mentre in realtà essa sarà adottata inconsapevolmente da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), desiderosa di dare una sorella a Kelly.

I telespettatori di Canale 5 per assistere a queste puntate inedite dovranno attendere ancora circa un anno, ciò a causa della differenza di messa in onda tra Italia e USA. Non ci resta, quindi, che attendere le nuove anticipazioni di Beautiful per scoprire se Wyatt e Sally faranno la pace o meno.