Il triangolo amoroso formato da Steffy, Liam e Hope sarà ancora una volta protagonista delle nuove puntate di Beautiful in onda nelle prossime settimane su Canale 5. La figlia di Ridge, infatti, si sacrificherà per permettere allo Spencer di formare una famiglia felice insieme alla Logan.

Steffy rinuncia a Liam

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti gli episodi trasmessi nelle prossime settimane su Canale 5 si soffermano su Steffy, la quale prenderà una decisione sorprendente. Proprio la figlia di Ridge deciderà di lasciare lo Spencer e di vivere una vita da sola per dimostrare a tutto il mondo di essere una donna forte e coraggiosa.

Per tale ragione, i due si incontreranno alla Forrester Creations dove i due avranno un incontro chiarificatore. Qui Steffy informerà Liam di non aver sposato Bill. Come saprete la figlia di Ridge aveva deciso di convolare a giuste nozze con il capo della Spencer Pubblications per avere in cambio le azioni che quest'ultimo possedeva alla Forrester. Ma ecco colpo di scena: la madre di Kelly deciderà di fare un passo indietro rivelando al magnate di non volerlo più sposare, tanto da ricominciare da se stessa. Tuttavia, il padre di Wyatt regalerà alla figlia di Ridge le azioni della Forrester per dimostrarle di essere cambiato.

Beautiful: la figlia di Ridge regala l'anello di Liam a Hope

Stando alle trame di Beautiful riguardanti gli episodi in onda a maggio su Canale 5, si apprende che Liam (Scott Clifton) sarà molto contento dopo quello che è accaduto tra Steffy e Bill. Tuttavia la figlia di Ridge non vorrà tornare insieme al figlio dello Spencer, in quanto aveva sofferto troppo. Alla discussione a questo punto si aggiungerà Hope, la quale dimostrerà di essere dello stesso parere. La ragazza infatti, rivelerà che è meglio lasciarsi piuttosto che litigare tutti i giorni davanti ai propri bambini.

Ma ecco il colpo di scena: Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) offrirà alla Logan il suo anello, se Liam non cercasse di fermarla. Tuttavia la figlia di Taylor apparirà molto determinata, tanto da spingere Hope ad avere un futuro con il padre di suo figlia.

Anticipazioni Beautiful: Hope e lo Spencer si sposano

Se Steffy deciderà di iniziare una nuova vita, Liam dimostrerà di essere contrario al gesto dell'ex moglie. Infatti si rammaricherà che quest'ultima non gli abbia detto nulla. Nonostante ciò, Liam deciderà di coronare il suo sogno d'amore con Hope.

Possiamo svelare che nelle prossime puntate lo Spencer e la Logan diventeranno ufficialmente marito e moglie davanti a Steffy e Taylor, la quale sarà protagonista di un litigio furente con Brooke (Katherine Kelly Lang). Come evolverà la storia? Le prossime anticipazioni di Beautiful lo sveleranno.