Rosa o blu, ci sarà un nuovo fiocco sul cancello di casa Reynolds-Lively a Bedford nello Stato di New York. L’attrice e modella statunitense, diventata famosa sul piccolo schermo con la serie tv Gossip Girl nei panni di Serena van der Woodsen, è in attesa del terzo figlio all’età di 31 anni. Alla presentazione del film Pokémon: Detective Pikachu, in cui il marito Ryan Reynolds doppia proprio il piccolo, giallo ed elettrico protagonista, Blake Lively, avvolta in un attillato vestito del brand Retrofête, ha mostrato ai fans la novità in arrivo.

Blake Lively e Ryan Reynolds genitori tris: il pancione non desta dubbi

Ancora una volta, la coppia hollywoodiana ha deciso di dare l’annuncio della gravidanza di persona e senza troppi giri di parole, sebbene entrambi siano più che attivi sui social. Da tempo, infatti, Blake non si era mostrata a figura intera nelle storie sul suo profilo ufficiale Instagram. Ma l’abito giallo sgargiante, in onore del Pokemon, non ha lasciato dubbi, anzi, ha evidenziato un bel pancione che ha fatto pensare che la gravidanza sia quasi al termine.

Storia di un amore

Blake e Ryan si sono conosciuti nel 2010 sul set del film Lanterna verde, dove interpretavano rispettivamente i personaggi di Carol Ferris e Hal Jordan. Reynolds, classe ’76, si era da poco separato dalla sua prima moglie, l’attrice Scarlett Johansson.

Dopo le riprese è nato l'amore. Stanno insieme da otto anni e sono sposati da sette. Sono convolati a nozze in gran segreto alla Boone Hall Plantation di Mount Pleasant, vicino Charleston, nel South Carolina, location scelta dallo sposo.

La cerimonia, come desiderato dalla coppia, è stata molto intima: c’erano appena 60 invitati, ma di un certo prestigio, tra cui anche la cantante dei Florence and the Machine, Florence Welch, amica di Blake. “L’ho sposato perché sapevo che sarebbe stato per sempre il mio migliore amico”, ha dichiarato l’attrice in una recente intervista per Vanity fair.

Blake Lively: 'La famiglia è la priorità'

Dopo poco nel 2014 è nata la loro primogenita, James, e dopo appena due anni è venuta al mondo Inez.

Anche durante la seconda gravidanza, Blake si era mostrata sul red carpet col pancione, dando così la notizia del lieto evento.

Nonostante l’utilizzo frequente dei social, dove la coppia ama prendersi in giro, Blake e Ryan hanno sempre protetto la loro privacy dai riflettori, e proprio questo potrebbe essere l’ingrediente segreto del loro amore duraturo e sempre più forte. “Il lavoro ci impegna tanto, ma la mia famiglia è la priorità, il mio cuore, il mio tutto”, ha dichiarato l’attrice nella stessa intervista a Vanity fair.

Specie le apparizioni pubbliche in compagnia delle figlie si contano sulle dita di una mano. Una delle ultime è stata nel 2016 in occasione della Walk of Fame a Los Angeles, quando Ryan Reynolds ha ricevuto la sua stella alla carriera.