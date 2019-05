il trono over di Uomini e Donne si avvia verso la conclusione tra nuove discussioni ed inaspettate uscite di scena. Secondo quanto riferito da Il Vicolo delle News nel corso della registrazione di martedì 30 aprile due cavalieri ed una dama hanno lasciato il people show di Canale 5. Nello specifico si sono congedati dal parterre, per motivi diversi, Rocco Fredella, Michele Loprieno e Roberta Di Padua. Ad inizio puntata c’è stata una nuova discussione tra Tina e Gemma che nella circostanza è stata presa di mira dall’opinionista per il presunto utilizzo di filtri per ritoccare le foto pubblicate sui social.

Rocco Fredella ha lasciato il trono over di Uomini e Donne

Nel corso del vivace battibecco la Cipollari ha inavvertitamente messo un dito nell’occhio alla dama piemontese che è stata costretta a farsi medicare. In puntata si è parlato anche di Simona e Stefano con Massimiliano che ha fatto ascoltare un audio che dimostrerebbe l’accordo tra i due ex protagonisti del trono over.

Rocco va via in lacrime per gli attacchi sulle serate: 'Ho guadagnato solo 70 euro'

A sorpresa Rocco Fredella ha deciso di lasciare il parterre maschile di Uomini e donne nel corso dell’ultimo registrazione del trono over.

Il cavaliere ha affermato che è stanco di essere attaccato per la questione della serate ed ha spiegato di aver dimostrato alla redazione, a differenza di quanto sostiene Gemma, di aver guadagnato soltanto 70 euro. Ad un certo l’ex corteggiatore della Galgani è scoppiato in lacrime ed è andato via affermando che non ce la faceva più e che non sopportava più le continue accuse mosse dalla Galgani.

In seguito ha abbandonato lo studio anche Michele Loprieno che ha riferito di aver rivisto in tv la scena della lite con Armando e di essersi reso conto che non si diverte più a partecipare al programma di Canale 5.

A questo punto Maria De Filippi ha comunicato che c’era una signora per lui ma l’attore barese non ha cambiato idea ed ha lasciato la trasmissione dopo aver salutato la conduttrice.

L'addio di Roberta Di Padua, nuova segnalazione su Stefano e Simona

I colpi di scena non sono finiti qui in quanto nel corso della registrazione anche Roberta Di Padua ha salutato i compagni di avventura del trono over. Dopo essersi confrontata al centro dello studio con Armando Incarnato la dama ha riferito che non poteva tornare più in trasmissione per motivi lavorativi.

La conduttrice l’ha frenata affermando che c’erano due nuovi corteggiatori per lei. Roberta ha spiegato che sarebbe rimasta solo se almeno uno di loro l’avrebbe intrigata. Alla fine i due cavaliere non hanno stuzzicato l’interesse della Di Padua che ha così lasciato lo studio.

Subito dopo si è parlato della conoscenza tra Salvatore e Gemma con Tina che ha accusato la torinese di non essere interessata al cavaliere. Da parte sua Armando ha incontrato e congedato immediatamente una nuova corteggiatrice mentre Massimiliano ha fatto ascoltare un audio che avvalorerebbe l’ipotesi di un accordo tra Stefano Pastore e Simona Brosio.