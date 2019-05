Domani sabato 4 maggio andrà in onda la sesta puntata del serale di Amici 2019 dove assisteremo a clamorose novità, come già anticipato nel corso dei day time. Su richiesta del giudice speciale Loredana Bertè, l'ultima eliminata Valentina Vernia è stata riammessa nella scuola e nella puntata di sabato tornerà a sfidare il cantante dei bianchi Mameli. Stando a quanto si apprende, il tutto verrà giudicato esclusivamente dal pubblico da casa, ma solo nel corso della diretta tv ne sapremo di più su questa intricata vicenda che tante polemiche ha suscitato in settimana.

Amici, anticipazioni del 4 maggio: Al Bano e Massimo ranieri ospiti, nuova sfida tra Valentina e Mameli

Ospiti della sesta puntata due grandi artisti della musica italiana, Al Bano Carrisi e Massimo Ranieri, pronti a duettare con i ragazzi delle due squadre.

Dopo il termine della scorsa puntata, la giudice Loredana Bertè si è scagliata contro la commissione della scuola di Amici rea, a suo dire, di non preservare il talento. Grande sorpresa infatti, nella scorsa puntata, per l'eliminazione della talentuosa ballerina dei blu Valentina Vernia, uscita sconfitta nella sfida finale con Mameli.

La Bertè quindi ha chiesto alla produzione di poter ripetere la sfida tra i due allievi, non giudicata più dalla commissione, ma solo ed esclusivamente dal pubblico a casa attraverso il televoto. Nel day time trasmesso oggi pomeriggio su Canale 5, abbiamo visto che i professori hanno accettato di congelare il risultato della sfida di sabato scorso, dando così l'opportunità alla ballerina di confrontarsi nuovamente con il compagno di avventura. Non è dato sapere se sarà il televoto, come richiesto dalla Bertè, a decretare il vincitore della sfida e, solo nel corso della diretta del 4 maggio, sapremo le modalità della sfida.

La seconda possibilità data a Valentina è stata accolta con gioia e lacrime dalla ballerina che ha abbracciato i suoi compagni di squadra mentre, come auspicabile, Mameli è apparso abbastanza contrariato dalla situazione. Nessuno dei ragazzi, arrivati a questo punto del percorso, ha voglia di abbandonare il serale di Amici, ma solo uno sarà il vincitore e queste sono le regole del gioco.

Mai come quest'anno, il regolamento è stato cambiato in corso d'opera e, questo fatto, non può che creare confusione sia nel pubblico a casa che nei concorrenti stessi. In attesa di scoprire come si svolgerà la sfida tra i due protagonisti, è stato reso noto che nello studio di Maria De Filippi sono attesi due ospiti d'eccezione che si metteranno in gioco duettando con i ragazzi dei blu e dei bianchi: Al Bano Carrisi e Massimo Ranieri.

Sabato 4 maggio dovrebbe anche tornare, dopo il forfait della scorsa puntata, il coach dei bianchi Ricky Martin, assente il 27 aprile per un impegno benefico a Portorico.

Appuntamento insomma per questo sabato in prima serata su Canale 5 per seguire la sesta puntata del serale di Amici.