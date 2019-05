Il caso di Pamela Prati continua ad essere uno dei più discussi e al tempo stesso commentati in televisione e sui social. In attesa dell'intervista che la Prati rilascerà sabato pomeriggio a Verissimo, dove per la prima volta farà chiarezza e confesserà tutta la verità sul tanto discusso matrimonio con Mark Caltagirone, ecco che in queste ore in moltissimi sul web hanno fatto un accorato appello a Netflix, chiedendo loro di mettere in cantiere una serie televisiva che si ispirasse proprio al caso Prati e alla figura di Mark Caltagirone.

I social chiedono la serie tv su Mark Caltagirone e il caso Pamela Prati

Un appello che è stato subito preso in considerazione da parte di Netflix e infatti in queste ultime ore sul profilo ufficiale Twitter è comparsa la locandina e il logo della serie chiamata 'Mark' ispirata proprio al caso Prati.

'La serie di cui abbiamo bisogno. Mark è disponibile ora', viene scritto su Twitter. Una notizia che renderebbe felicissimi i tantissimi 'fan' di questa soap opera mediatica, peccato però che si tratta di un 'fake', dato che Netflix ha voluto 'giocare' sul caso. Al momento, infatti, non è prevista nessuna serie sulla vicenda, che tuttavia sarebbe perfetta per un adattamento del genere.

Dopo l'annuncio di Netflix, non è mancato neppure il commento da parte di Barbara D'Urso, che con le sue trasmissioni ha dato ampio spazio al caso Prati. 'Una serie dal finale choc che probabilmente non deluderà nessuno', ha scritto la presentatrice su Twitter.

Caso Pamela Prati anche su Netflix

Pamela Prati torna in tv: a Verissimo tutta la verità sulle nozze

Intanto, però, cresce l'attesa per la messa in onda dell'intervista che Pamela Prati ha registrato per Verissimo e che vedremo in onda sabato pomeriggio su Canale 5. Una lunga chiacchierata che la showgirl farà con la padrona di casa Silvia Toffanin, alla quale confesserà che in realtà non esiste nessun Mark Caltagirone.

La Prati, in lacrime, confesserà di essere stata plagiata dalle due agenti Eliana e Pamela, le quali le avrebbero fatto credere che tale Mark potesse essere l'uomo della sua vita, con il quale costruire una famiglia e coronare così il suo grande sogno d'amore.

Pamela confesserà di non aver mai visto né sentito Mark e che si sarebbero dovuti incontrare soltanto il giorno del matrimonio.

Una vicenda a dir poco 'folle' che tuttavia è giunta alla conclusione dopo mesi di bugie che le tre donne hanno professato in tutti i programmi televisivi. La showgirl, inoltre, smentirà le ultime indiscrezioni di queste ore riguardanti i suoi possibili debiti di gioco registrati al Bingo: Pamela ribadirà a Verissimo di non essere in ristrettezze economiche così come è stato detto sui giornali e siti web in queste ore.