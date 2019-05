Manca pochissimo alle tanto agognate scelte dei tre tronisti di Uomini e donne che, stando alle anticipazioni fornite da Raffaella Mennoia, avverranno in diretta televisiva e quindi senza anticipazioni o possibilità di sapere qualcosa a riguardo. Gli amanti delle indiscrezioni rimarranno delusi ma, stando a quanto rivelato, si tornerà alla versione classica delle scelte, effettuate in studio con tanto di cascata di petali rossi. Andrea, Giulia e Angela sono giunti al termine del loro percorso e si troveranno a scegliere tra i corteggiatori e le corteggiatrici rimasti.

Uomini e donne, le scelte in diretta televisiva

Dopo aver assistito alle scelte serali nella prima parte della stagione del trono classico, per le decisioni di Angela, Giulia e Andrea si torna al passato, così come rivelato da Raffaella Mennoia su Instagram. Dopo le tante indiscrezioni circolate in rete in queste ultime settimane, l'autrice storica di Maria De Filippi ha voluto chiarire la situazione, dichiarando ufficialmente che le scelte dei tre tronisti avverranno in diretta tv.

Uomini e donne, le scelte in diretta tv il 29, 30 e 31 maggio

Niente possibilità per gli amanti degli spoiler di conoscere in anticipo quanto accadrà in studio: solo sintonizzandosi su canale 5 si potrà scoprire l'esito delle scelte.

Trono classico, le scelte in onda su canale 5 il 29, 30 e 31 maggio

Uomini e donne torna dunque al passato, con la messa in onda delle scelte dei tronisti in diretta televisiva. In questi giorni si stanno ultimando le registrazioni delle ville e, solo nel corso della prossima settimana, sapremo come andranno a finire i percorsi di Giulia, Angela e Andrea.

Quest'ultimo, stando alle ultime indiscrezioni, pare abbia già registrato il week end con le due corteggiatrici Klaudia e Natalia, anche se, da quanto emerge, pare che la registrazione sia finita prima del previsto a causa dell'abbandono anticipato delle Paragoni. Klaudia, in una recente intervista, ha poi affermato di essere preoccupata per come possa finire il suo percorso e di temere che Andrea preferisca la sua 'rivale'. La messa in onda delle scelte avverrà il 29, 30 e 31 maggio e concluderanno quindi questa stagione del trono classico di Uomini e donne.

Il mese di giugno il dating show di Maria De Filippi lascerà quindi il posto alla nuova ed emozionante fiction tv Bitter Sweet, che terrà compagnia ai telespettatori per tutta l'estate. In attesa di scoprire se ci sarà il lieto fine per i tre protagonisti, ricordiamo che è possibile rivedere le puntate di Uomini e donne anche su La5 a partire dalle 20,00, mentre su Witty tv è possibile guardare tutti i video dei momenti salienti dei protagonisti di Uomini e donne.