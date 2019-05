Oggi 24 maggio su Canale 5 a partire dalle 14:45, andrà in onda un nuovo appuntamento di Uomini e donne dedicato al trono Classico. Manca davvero poco alla scelta dei tre tronisti e, dopo aver visto nella puntata di ieri, come sta proseguendo il percorso di Andrea Zelletta, nell'appuntamento di oggi pomeriggio conosceremo gli sviluppi riguardanti Giulia Cavaglià e Angela Nasti. Quest'ultima, dopo aver versato lacrime la settimana scorsa per l'assenza di Luca Daffrè, riuscirà a trovare un punto di incontro con il corteggiatore che si presenterà di nuovo in studio.

La Cavaglià invece, sembra molto attratta da entrambi i suoi corteggiatori ed anche nella puntata odierna vedremo accese discussioni con Tina Cipollari che accuserà Manuel Galiano di essere troppo arrogante.

Uomini e donne, anticipazioni puntata odierna: Luca torna da Angela

Manca davvero poco al momento delle fatidiche scelte che, come ci rivelano le anticipazioni, questa volta saranno in diretta. Gli appassionati degli spoiler e delle indiscrezioni rimarranno delusi e solo sintonizzandosi su canale 5, si potrà assistere al momento tanto atteso che vedrà, in caso positivo, la famosa cascata di petali rossi.

U&D, spoiler puntata del 24 maggio: Daffrè torna in studio, lite tra Tina e Manuel

In questi giorni dunque, vengono trasmesse le ultime puntate prima della registrazione in villa e, dopo aver dato spazio ad Andrea Zelletta, oggi si parlerà del trono di Angela Nasti. La giovane partenopea è rimasta con due corteggiatori, Alessio e Luca. Con quest'ultimo, nel corso delle ultime settimane ci sono stati parecchi attriti, che avevano portato il giovane a non presentarsi nello studio di Maria De Filippi la scorsa settimana. Dopo le lacrime versate dalla tronista, Angela ha poi deciso di andare a Milano a riprenderlo.

Daffrè dunque, tornerà a sedersi nel parterre di Uomini e donne ed in puntata vedremo l'esterna realizzata con Angela, dove i due ritroveranno la sintonia di un tempo, tanto che si scambieranno nuovi e appassionati baci. Quanto trasmesso, manderà su tutte le furie Alessio, il quale si alzerà ed abbandonerà lo studio. Ad un passo dalla scelta Angela riuscirà a recuperare il rapporto con il corteggiatore?

U&D, puntata del 24 maggio: lite tra Tina e Manuel

Animi accesi anche tra i corteggiatori di Giulia Cavaglià, la quale si trova a suo agio con entrambi i pretendenti.

Manuel e Giulio nonostante siano persone completamente diverse, hanno attirato l'attenzione della tronista piemontese che, a pochi giorni dalla scelta, si trova tra due fuochi. Manuel dal canto suo, non perde occasione per attaccare ed insultare Giulio. Quest'ultimo verrà difeso anche nella puntata di Uomini e donne di oggi 24 maggio da Tina Cipollari, la quale accuserà Manuel di essere troppo arrogante. I modi del giovane non piacciono all'opinionista di Maria De Filippi che, più volte, ha dato vita a violente discussioni con il corteggiatore.

Anche questo pomeriggio non sarà da meno, visti anche gli ultimi post accusatori pubblicati da Manuel contro il 'rivale' su Instagram.

In attesa di scoprire quali saranno le scelte dei tre tronisti, appuntamento per oggi 24 maggio su canale 5 a partire dalle 14:45, per una nuova puntata dedicata al trono classico di Uomini e donne.