Venerdì 3 maggio è tornato in onda, dopo una settimana di pausa, il programma tv "Ciao Darwin" trasmesso su Canale 5 in prima serata. Lo show, che nelle ultime settimane è stato al centro di numerose polemiche, si è aperto con un intervento di Paolo Bonolis in merito al tragico episodio avvenuto durante la registrazione dell'ultima puntata. Il dramma ha riguardato un concorrente romano di 54 anni, Gabriele Marchetti, che durante l'esecuzione del gioco dei rulli ha subito lo schiacciamento di due vertebre e una lesione del midollo spinale. Da allora, l'uomo non è stato più in grado di muovere la parte inferiore del corpo.

Ciao Darwin: l'intervento di Paolo Bonolis

Il commento di Paolo Bonolis

Nel corso della settimana, le notizie riguardanti le condizioni di salute del concorrente romano si sono diffuse molto rapidamente sul web. Ad inizio puntata, il conduttore del programma tv Paolo Bonolis, con grande dispiacere, ha speso delle parole in merito all'accaduto. Bonolis, attraverso un videomessaggio che è stato registrato successivamente all'evento in questione, ha affermato che l'intera redazione è umanamente dispiaciuta per la disgrazia che ha colpito il concorrente Gabriele.

Il conduttore ha inoltre aggiunto che, fin dall'inizio, il programma è stato vicino alla vittima e alla sua famiglia. Come ultima comunicazione, Paolo Bonolis ha invitato il pubblico ad affidarsi unicamente alle notizie ufficiali, per rispetto di Gabriele, della sua famiglia e della verità. La puntata che prevedeva lo scontro tra "Nati vecchi" e "Finti giovani" è stata quindi trasmessa regolarmente, ma è stata omessa la scena dell'incidente che ha coinvolto Gabriele Marchetti.

Le condizioni di salute di Gabriele Marchetti

Subito dopo l'incidente, l'uomo è stato condotto presso l'ospedale Sandro Pertini di Roma e poi trasferito presso il Policlinico Umberto I della Capitale, dove è stato sottoposto ad un urgente intervento chirurgico. Al momento non è più in terapia intensiva ed è stato trasferito presso l'Istituto di ricovero e cura della Fondazione Santa Lucia, per iniziare una terapia riabilitativa. Tuttavia, come ha anche riferito il cugino Stefano Ambrosetti, solo il tempo saprà dirci se l'impiegato romano riuscirà a camminare di nuovo.

Nel frattempo, a causa del grave incidente e di precedenti infortuni che hanno riguardato altri concorrenti come Deborah Bianchi, la procura ha aperto un'inchiesta sul programma: i macchinari utilizzati durante la prova di abilità sono stati sequestrati e verranno sottoposti ad una perizia. Gli intervalli di attesa sono di 60 giorni, ma si prevede un prolungamento dei tempi almeno fino alla stagione estiva.