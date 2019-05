La programmazione di Una vita non conosce pausa e risulta confermata anche oggi 4 maggio nel pomeriggio di Canale 5. Come accade ogni sabato, la puntata avrà una durata superiore rispetto al palinsesto settimanale: inizierà alle ore 14:10 circa (dopo Beautiful) e proseguirà fino alle ore 15:15 circa, lasciando poi spazio alla telenovela Il Segreto. Quello odierno sarà un episodio ricco di spunti e caratterizzato dalla decisione di Diego di chiudere con Blanca: dopo essere venuto a conoscenza delle sue condizioni di salute, che lo porteranno in breve tempo alla morte, il giovane deciderà di troncare con la donna che ama senza darle spiegazioni in tal senso.

Anticipazioni Una Vita: brutta sorpresa per Arturo

Blanca tenterà di ottenere da lui le risposte desiderate, ma non otterrà nessuna notizia soddisfacente. Le novità odierne riguarderanno anche Arturo, che sorprenderà Silvia in una situazione compromettente.

Una Vita anticipazioni: Blanca pretende risposte da Diego

Le anticipazioni di Una Vita, relative alla puntata in onda oggi 4 maggio, confermano la rottura tra Diego e Blanca. Interrogato da quest'ultima, Jaime le mentirà dicendole di avere obbligato il figlio a lasciarla.

La Dicenta non riuscirà a comprendere le motivazioni che hanno spinto Diego ad assecondare un simile ricatto, soprattutto considerando che in passato ha lottato a lungo per il loro amore. Per questa ragione pretenderà di conoscere tutta la verità e porrà a Diego una serie di domande che purtroppo non avranno l'esito sperato. Lui resterà fermo nella decisione presa in precedenza e sarà molto duro con la donna che ama. L'uomo nasconderà i sentimenti per lei e rinnoverà il desiderio di chiudere definitivamente qualsiasi tipo di rapporto.

Nel frattempo, Susana sarà preoccupata per gli strani movimenti che si verificano alla Deliciosa ma Liberto tenterà di tranquillizzarla, dicendole che non accadrà nulla di preoccupante. Tale conversazione verrà ascoltata da Ursula, che deciderà di verificare in prima persona i recenti sviluppi.

Trame Una Vita, oggi: Silvia tenta di aprire la cassaforte di Zavala

Altre succose anticipazioni di Una Vita giungono dalla puntata odierna che Canale 5 trasmetterà a partire dalle ore 14:10 circa.

In essa Silvia riuscirà a raggiungere il suo obiettivo, essendo invitata alla festa di beneficenza Zavala in qualità di accompagnatrice di Arturo. Ma lo strano comportamento della donna desterà la curiosità di quest'ultimo, che deciderà di tenere monitorati i suoi movimenti: non si sbaglierà pensando che lei stia nascondendo qualcosa. Il colonnello sorprenderà la donna mentre cerca di aprire la cassaforte del padrone di casa, dando l'impressione di voler rubare.

Messa alle strette, Silvia negherà di voler sottrarre gli averi del generale e preciserà di essere spinta da una motivazione molto importante.