Courtney Love, moglie di Kurt Cobain, ha parlato recentemente degli attori che potrebbero impersonare il marito in un eventuale film dedicato alla sua vita: dopo il successo enorme di un biopic come Bohemian Rhapsody non sembra infatti da accantonare l'idea di un film dedicato alla storico cantante e chitarrista dei Nirvana, venuto a mancare 25 anni fa, nel 1994. Chi potrà però indossare i panni di Kurt? Per ora è partito il totonomi.

Chi interpreta Kurt?

Per molti fan è quasi impossibile trovare un attore che possa interpretare i panni di Kurt Cobain: nel totonomi che impazza figura ad esempio Jared Leto, frontman dei Thirty Seconds to Mars, e più recentemente si è parlato del celebre attore statunitense Brad Pitt.

Kurt Cobain insieme a Courtney Love

Sicuramente salteranno fuori altri nomi interessanti in futuro.

Al momento però l'ipotesi Brad Pitt però non sembra assolutamente l'ex cantante delle Hole: alla stessa Courtney Love infatti è stato chiesto un commento in merito, in un'intervista su GQ, e lei sostiene come Pitt non sia affatto adatto per questo ruolo, aggiungendo anche un commento piccante: "Kurt era dotato di presenza scenica maggiore, oltre ad essere più bello di Brad Pitt. Kurt è stato un leader, era forte e, se proprio lo volete proprio sapere, era anche ben dotato”.

Courtney Love evidentemente non ha voluto risparmiare questo commento sul marito e probabilmente si riferisce alle foto di Pitt, che negli anni Novanta è stato fotografato più volte senza veli dai paparazzi: tali scatti hanno deluso non poco molte delle sue sostenitrici. Il corpo di Pitt pare abbia ispirato in negativo anche la cantante Shania Twain, che scrisse la canzone That Don’t Impress Me Much, dal titolo a dir poco emblematico.

Reunion delle Hole

Al momento però potrebbe essere ancora presto per il biopic ispirato alla vita di Kurt Cobain: nel frattempo Courtney Love sicuramente sta pensando di più al suo ritorno in scena come musicista, e molti indizi lasciano presupporre una reunion della sua storica band, le Hole.

L'indiscrezione arriva dalla bassista della band Melissa Auf Der Maur: “Abbiamo tenuto qualche show in questi ultimi anni, ma niente di serio...siamo tutte più vecchie, siamo diventate più dolci e avverto che questo possa essere il momento più adatto per rimettere il gruppo in piedi".

La stessa bassista aveva detto in una lettera aperta a Kerrang!: "È un miracolo che Courtney sia ancora viva. E la loro figlia Frances Bean è un fiore e sta per diventare una donna incredibile con la musica nell'anima e i suoi sogni personali.

Questo è il loro momento per brillare, in onore di tutte quelle donne che sono state lasciate indietro nel mondo della musica e oltre..."