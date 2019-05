Nel giorno in cui si sarebbero dovute celebrare le sue chiacchierate nozze, Pamela Prati ha deciso di regalare un nuovo interessante spunto di discussione agli appassionati di Gossip. Sul profilo Instagram della soubrette, è stato caricato un video nel quale la donna inquadra le braccia e parte del viso di Mark Caltagirone (l'imprenditore è stato taggato nel post) impegnato alla guida. La sarda, inoltre, ha replicato indirettamente alle tante dichiarazioni che alcuni personaggi stanno rilasciando su di lei e sulle agenti che la seguono: Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Mark Caltagirone esiste oppure no? A questa domanda che si stanno ponendo in moltissimi da settimane, potrebbe aver risposto Pamela Prati alcune ore fa tramite il suo profilo Instagram. La showgirl, infatti, nelle sue Stories ha pubblicato un breve video che vede protagonista un uomo alla guida: stando al tag che la sarda ha messo, l'uomo in questione sarebbe proprio il suo futuro marito.

Usiamo il condizionale, perché anche questa volta il volto dell'imprenditore che avrebbe rubato il cuore della soubrette, non si vede nitidamente: la donna, infatti, inquadra soltanto le braccia e la parte bassa del volto della persona che è seduta accanto a lei in macchina.

Nel giorno in cui si sarebbero dovuti sposare, dunque, Pamela e Mark hanno deciso di dare una piccola prova del loro amore ai più scettici: le immagini che sono state caricate sull'account della Prati, infatti, sono le prime con protagonista il suo misterioso compagno.

Nonostante Pamela Perricciolo abbia raccontato ad Oggi che la sessantenne sarebbe molto dimagrita e le sue condizioni di salute sarebbero a tal punto precarie da spingerla a rinviare il matrimonio a data da destinarsi, la "regina" assoluta del gossip di queste settimane ha trovato il tempo e la forza per pubblicare in rete un video che sicuramente farà molto discutere.

Pamela su Instagram: 'Sono capace di intendere e di volere'

Dopo aver condiviso con i suoi fan parte del profilo di Mark Caltagirone, Pamela Prati ha deciso di replicare a suo modo alle ultime notizie che sono trapelate sul suo conto.

Le parole che la showgirl ha scritto in una Stories poche ore fa, sembrano la risposta piccata all'intervista che Emanuele Trimarchi ha rilasciato a "Chi".

"Ogni giorno qualcuno ritrova la memoria per andare sul giornale...10 anni fa, 9 anni fa, ieri. Tutti vogliono essere me, tutti vogliono darmi consigli, sempre sui giornali ovviamente", ha fatto sapere la sarda su Instagram.

All'ex corteggiatore di Uomini e Donne che ha detto che lei sarebbe entrata a far parte della "setta" di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, la sessantenne ha ribattuto: "Io sono capace di intendere e di volere".