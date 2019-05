Il figlio di Harry e Meghan si chiama Archie Harrison Mountbatten-Windsor , un nome non tradizionale per il royal baby Sussex. Le foto sono state diffuse questa mattina.

È possibile inviare auguri e congratulazioni ai duchi di Sussex scrivendo all'indirizzo di Clarence House. Oppure via web, sul loro account ufficiale.

Il nome del figlio dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, è Archie Harrison

È stato finalmente comunicato come si chiama il royal bebè, il figlio regale del principe Harry e di Meghan Markle.

Meghan Markle: il nome del figlio

Proprio dopo averlo mostrato alla Regina Elisabetta II, che ha visto il bambino e ha approvato il nome. Resta da vedere che titolo avrà.

La duchessa ha partorito un maschio lunedì 6 maggio alle 5.26 del mattino, anche se rimane il giallo della location del parto. Alcuni sostengono sia riuscita nella sua volontà di partorire in casa, altri sospettano una fuga in ospedale (da 15 mila sterline al giorno) a notte fonda per indurre il travaglio. Per la duchessa, infatti, i termini del parto erano scaduti il 28 aprile, quindi come da protocollo, al finire della 41esima settimana è stato indotto il parto.

Quello che è certo è che il principe Harry ha assistito al travaglio e al parto, come molti papà scelgono di fare in Europa e in America. Il principe Harry, visibilmente emozionato, ha comunicato la nascita dicendosi al settimo cielo e "orgoglioso di sua moglie Meghan".

Archie Harrison Mountbatten-Windsor è il primo reale inglese afroamericano, ha doppia cittadinanza (americana e britannica) e doppio passaporto. Teoricamente potrebbe diventare, un giorno, Presidente degli Stati Uniti d'America.

Gli auguri di William e Kate: 'Benvenuti nel club di chi non dorme la notte'

Lo spirito goliardico tra fratelli (reali) non manca mai. Il principe William e sua moglie, Kate Middleton, hanno voluto congratularsi a modo loro per la nascita del royal baby Sussex.

I duchi di Cambridge hanno rilasciato un messaggio poco convenzionale verso Meghan Markle e il principe Harry. "Benvenuti nel club di chi non dorme la notte" alludendo alle tante nottate in bianco ben note ai genitori di tutto il mondo.

Loro si sentono evidentemente esperti con i loro tre figli: George, Charlotte e Louis. Quest'ultimo, più grande d'età del cuginetto Archie Harrison di appena un anno.

Quando arriva un neonato, infatti, é risaputo che i genitori riducano sensibilmente le ore di sonno. Tra poppate notturne, cambi di pannolino, colichette e fiabe da raccontare, la notte diventa striminzita. Nonostante questa similitudine, però, Meghan e Kate rimangono totalmente diverse.

Non solo nel ruolo, ma anche nel carattere e nelle scelte personali. Come quella di non mostrarsi alle telecamere subito dopo il parto e di mantenere privato l'evento della nascita del suo primogenito. E già che chi spera di vedere in lei la nuova "principessa del popolo".