Nuovo appuntamento con le anticipazioni sulle puntate americane della soap Beautiful, che vedremo in onda su Canale 5 solo nel corso dei prossimi mesi a causa della differenza temporale con gli Usa. Stando a quanto riportato dalle anticipazioni, vedremo che Bill e Katie si rimetteranno insieme, non prima che la Logan abbia messo alla prova la fedeltà dell'ex marito.

I due quindi torneranno ad essere una coppia, dopo i mesi passati a lottare tra loro per la custodia del figlio Will. Un cambio di rotta per lo Spencer, che sembra anche voler rinunciare al tanto amato grattacielo Sky.

Beautiful, anticipazioni americane: Katie mette alla prova Bill

Nel corso dell'ultimo anno, Bill Spencer ha dovuto affrontare molti problemi. Dopo aver provato a riconquistare Brooke e Steffy, il magnate si è reso conto di provare ancora dei sentimenti per l'ex moglie Katie.

Beautiful, anticipazioni Usa: Bill e Katie di nuovo insieme, lei accetta di sposarlo

I due, nel corso degli scorsi mesi, si sono dati battaglia per la custodia del piccolo Will e il rischio di perdere la tutela del figlio, ha probabilmente costretto Bill a prendere coscienza dei suoi errori, decidendo di riconquistare la giovane Logan e la serenità familiare di un tempo. Katie, prima di dare una seconda possibilità allo Spencer, deciderà di metterlo alla prova e, stando agli spoiler provenienti dagli Usa, vedremo che Katie chiederà aiuto Shauna Fulton, ingaggiata per sedurre il magnate.

Katie spierà il loro incontro attraverso il cellulare e capirà che l'ex marito è realmente innamorato di lei, dato che rifiuterà le avances della complice. La prova a cui il magnate è stato sottoposto dalla Logan, sembra quindi superata a pieni voti.

Spoiler Usa: Bill e Katie sono di nuovo una coppia, nozze in vista

Dopo aver visto che Bill ha rifiutato il corteggiamento della Fulton, Katie si presenterà dallo Spencer, pronta ad accettare di diventare ancora una volta sua moglie.

Si riunisce quindi la coppia, pronta a convolare a nuove nozze. Negli episodi americani e che vedremo solo tra qualche mese in Italia, i telespettatori hanno visto un Bill Spencer diverso e cambiato, tanto che, sembra aver anche rinunciato anche alla costruzione del grattacielo Sky. Il percorso di redenzione sembra offrire ai fan di Beautiful uno Spencer nuovo, ma Bill sarà veramente cambiato o tornerà ad essere quello che abbiamo conosciuto negli ultimi anni?

Molti i cambiamenti che in questi ultimi mesi hanno appassionato i fan della soap americana e che in Italia, a causa della differenza temporale con le puntate americane, vedremo solo nel corso dei prossimi mesi.

In attesa che quanto anticipato venga trasmesso su Canale 5, ricordiamo che le puntate della soap Beautiful, ci attendono tutti i pomeriggi a partire dalle 13,40.