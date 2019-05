Uomini e Donne, Trono Classico - 3 maggio 2019

16.00 - nel finale di puntata viene mandato in onda un filmato riassuntivo di ciò che è successo nei troni di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià.

15.48 - Manuel è arrabbiato con Giulia, perché è stufo di vedere che la tronista fa tanto per gli altri corteggiatori, come andare a trovarli nelle rispettive città, e invece per lui non fa mai niente.

15.45 - Angela chiede di poter ballare con Luca.

Uomini e Donne: Flavio Baratucci sceglie di abbandonare il programma

15.43 - dopo anche l'uscita di Fabrizio, Maria De Filippi cerca di rincuorare la tronista dicendole che sia lui che Alessio, se veramente ci tengono a lei, ritornano. Intanto Fabrizio si rifugia in camerino e si sfoga con la redazione.

Fabrizio lascia lo studio e reagisce così! Cosa ne pensate? #UominieDonne pic.twitter.com/iDTJMYWVME — Uomini e Donne (@uominiedonne) 3 maggio 2019

15.39 - Luca ha chiesto di rivedere Angela, perché dopo l'esterna ha pensato tanto a lei.

Pubblicità

Per questo i due si sono rivisti nella casetta, dove si sono nuovamente baciati. Durante la visione dell'esterna anche Fabrizio decide di abbandonare lo studio.

15.30 - durante l'esterna con Fabrizio, la redazione comunica ad Angela che Luca ha chiesto di poterla rivedere; in tal caso la ragazza avrebbe dovuto interrompere l'esterna con Fabrizio, per poi proseguire con Luca. In un primo momento la ragazza rifiuta l'offerta, ma dopo un po' ci ripensa e per questo motivo congeda Fabrizio.

L'esterna con Fabrizio si interrompe così... Siete d'accordo con la decisione di Angela?#UominieDonne pic.twitter.com/wLNmQbxC1c — Uomini e Donne (@uominiedonne) 3 maggio 2019

15.25 - Angela rientra in studio senza Alessio, il ragazzo decide di non tornare. Nel mentre viene mandata in onda l'esterna tra Angela e Fabrizio Baldassare. Il corteggiatore ha fatto conoscere alla tronista i suoi genitori.

15.21 - intanto si prosegue con il trono di Giulia, infatti va in onda la sua esterna con Giulio.

Pubblicità

La Cavaglià è andata a trovarlo nella sua città. L'uscita tra i due è andata molto bene e Giulio si sta affezionando sempre di più alla ragazza, tanto che teme che lei possa scegliere qualcun altro.

15.20 - nel trono di Angela, Luca Daffrè è rimasto male perché la tronista è corsa dietro ad Alessio. Maria De Filippi però gli fa notare che lei ha fatto l'esterna con Alessio successivamente alla sua e quando quest'ultimo ha provato a baciarla, lei si è tirata indietro.

Pubblicità

15.14 - Maria De Filippi mette "in guardia" Giulio Raselli e Manuel Galiano, corteggiatori di Giulia, sul fatto che lei ci è rimasta veramente male del fatto che Flavio non sia tornato in trasmissione. La cosa da fastidiosa a tutt'e due i ragazzi.

15.11 - Giulia è rimasta veramente delusa dalla scelta di Flavio, perché a lei il ragazzo piaceva davvero, ma i fatti parlano chiaro: al momento il ragazzo era più interessato a se stesso, che al rapporto con Giulia.

15.08 - nel mentre Angela Nasti decide di non rientrare in studio, ma di raggiungere Alessio in camerino, tra i due la discussione è ancora infuocata.

15.07 - Flavio ha spedito un messaggio alla redazione, dicendo che non tornerà più in trasmissione. Giulia ci è rimasta male, ma secondo lei questo gesto conferma i suoi dubbi.

15.04 - l'incontro nella casetta non è servito a chiarire la situazione, per questo Giulia ha raggiunto Flavio nella sua città, Pescara.

14.59 - per Gianni Sperti, Alessio tiene veramente ad Angela sennò non avrebbe reagito in questo modo. Nell'istante che si aspetti che la Nasti rientri in studio, si passa al trono di Giulia Cavaglià. Come molti già sapranno, settimana scorsa Flavio Barattucci ha lasciato lo studio dopo che la tronista in un impeto di sfiducia (era convinta che avesse una storiella fuori dal programma), ha voluto controllare il suo telefono cellulare. Per chiarire la situazione, dopo la puntata, i due si sono incontrati in casetta.

14.55 - ad Alessio non è piaciuto il bacio tra i due, per questo motivo decide di lasciare lo studio. Angela lo segue, i due giungono fino al parcheggio del Centro Titanus Elios. La ragazza cerca di convincerlo a rientrare, ma il corteggiatore non vuole sentire ragioni. Alla fine Angela rientra in studio, mentre Alessio si rifugia in camerino e si sfoga con la redazione.

Alessio lascia lo studio... Avreste reagito allo stesso modo? #UominieDonne pic.twitter.com/UunAVxIZBv — Uomini e Donne (@uominiedonne) 3 maggio 2019

14.49 - dopo l'esterna con Alessio, viene mandata in onda quella con Luca Daffrè. I due si sono incontrati nella casetta di Uomini e donne e durante l'uscita sono finalmente arrivati al bacio.

Primo bacio tra Angela e Luca... e che bacio! 👩‍❤‍💋‍👨 #UominieDonne pic.twitter.com/O5qAdFzqdF — Uomini e Donne (@uominiedonne) 3 maggio 2019

14.46 - inizia una nuova puntata di Uomini e Donne. Si riprende con il trono di Angela Nasti; viene rimandata in onda l'esterna con Alessio Campoli.

Anticipazioni

Nuova scoppiettante puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Quella di ieri è stata una puntata caratterizzata dalla segnalazione su Natalia Paragoni (corteggiatrice di Andrea Zelletta) e la sua presunta voglia di visibilità e l'ennesima discussione tra Klaudia Poznańska e Muriel Bassi e il video da cubista che riguarda quest'ultima.

Angela Nasti bacia Luca Daffrè

Le vicende amorose dei giovani protagonisti del pomeriggio di Canale 5, però, non finiscono qui; già nel finale di puntata di ieri abbiamo potuto vedere l'esterna tra Angela Nasti e Alessio Campoli. Un'uscita andata abbastanza bene, ma il corteggiatore non sa ancora che cosa lo attende all'orizzonte. Prima di scoprirlo anche voi con la messa in onda dell'episodio odierno, vediamo qualche anticipazione riportata dal portale ufficiale dello show Witty.

Angela è uscita in esterna con Luca Daffrè e tra i due è scattato il loro primo bacio; fatto abbastanza eclatante, visto che la tronista fino ad ora non aveva ancora baciato nessuno, a parte il bacio stampo dato a Fabrizio Baldassare.

Il gesto non è piaciuto per niente ad Alessio, che con un "me ne vado a casa" ha deciso di abbandonare lo studio. Angela decide di seguirlo fuori per riportarlo dentro, chissà se riuscirà nel suo intento.

Flavio Barattucci lascia il trono di Giulia Cavaglià

Nel mentre Giulia Cavaglià è alle prese con i problemi con Flavio Barattucci. Il corteggiatore, nella precedente puntata, era stato accusato dalla stessa tronista di avere un atteggiamento troppo distaccato nei suoi confronti, forse dovuto ha una "storiella" che, secondo Giulia, il ragazzo avrebbe fuori. I dubbi erano caduti su Valentina Galli, ex corteggiatrice di Luigi Mastroianni ed ex fidanzata dello stesso Flavio. La Cavaglià aveva anche chiesto di poter vedere le chat del telefono del corteggiatore, ma nel momento in cui ha iniziato il "controllo", Flavio le ha strappato il cellulare dalle mani dichiarando di voler lasciare il programma.

Secondo le anticipazioni sulla puntata odierna, i due si sono incontrati nella casetta di Uomini e Donne subito dopo la puntata; le l'ha anche raggiunto a casa, ma nel momento in cui doveva presentarsi in trasmissione, Flavio ha comunicato alla redazione, tramite messaggio, la sua volontà di non partecipare più al programma.

Questo è molto altro vi aspetta nella puntata odierna di Uomini e Donne, a partire dalle 14.45 su Canale e in contemporanea con il racconto della puntata qui su Blasting News.