Meghan Markle potrebbe farsi fotografare con il già nato royal baby Sussex proprio questo week-end. L'indizio arriverebbe dal suo truccatore, appena sbarcato a Londra 'a sorpresa'.

Foto del royal baby Sussex di Meghan Markle tra sabato e domenica

Che il royal baby sia già nato, a questo punto, è più una certezza che altro. La "gravidanza infinita" di Meghan Markle è arrivata ben oltre il limite di tempo previsto. E, data l'età della mamma e il tempismo di alcuni annunci di corte, il royal baby dovrebbe essere già venuto al mondo ad aprile.

Meghan Markle make up splendido

Sotto il silenzio complice di tutta la monarchia britannica, ovviamente, con le sue reali motivazioni.

Secondo i rumors più accreditati e le stime dei bookmakers inglesi, il figlio di Meghan ed Harry dovrebbe essere una femminuccia e chiamarsi Allegra o Diana. A questi nomi, potrebbe probabilmente aggiungersi un middle name (un secondo nome) di origine africana dal significato importante e suggestivo.

Nonostante vi sia ancora chi creda che il parto sia ancora da compiere, sono in molti a credere che il bebè reale sia già nato lo scorso mese.

E che i suoi genitori, come già dichiarato in un comunicato ufficiale, abbiamo deciso di vivere con riservatezza questo momento. Comunicando solo successivamente al mondo la nascita del real pargoletto.

Adesso, ultime indiscrezioni, potrebbero far pensare che questo momento sia finalmente arrivato. E quindi che Meghan ed Harry abbiano pensato ad una presentazione del royal baby Sussex già nel fine settimana.

Il truccatore di fiducia di Meghan Markle arrivato a Londra a sorpresa

Un indizio speciale che apre il ventaglio delle possibilità che Meghan Markle e il principe Harry possano presentare il loro royal baby Sussex proprio questo week end! Lui, l'americano Daniel Martin, make artist di fiducia di Meghan Markle e di molte altre star holliwoodiane, è atterrato a Londra "a sorpresa" proprio in queste ore.

Sempre lui aveva curato il make up di Meghan durante il suo matrimonio con il principe Harry nel maggio dello scorso anno. E sempre Daniel Martin era presente durante il baby shower glamour a New York.

A svelare i movimenti del truccatore è stata la sua collega Deepica Mutuala, esperta di bellezza e attenta osservatrice degli affari di corte. Daniel Martin, infatti, sarebbe andato ad un gala con Diana Ross a Marrakech, prima di volare a sorpresa a Londra.

Pare che il truccatore avesse un appuntamento con l'attrice Gemma Chan per il China Fashion Gala di New York, ma la motivazione non convince i royal watchers britannici.

Il truccatore potrebbe essere arrivato d'urgenza a Londra proprio per fare qualche prova di trucco con Meghan Markle in vista della presentazione ufficiale del suo bebè!

Primi scatti del bebè reale: Meghan fa impazzire i fotografi

I fotografi che si aspettavano una presentazione in stile Kate Middleton fuori dalla Lindo Wing sono rimasti a bocca asciutta.

Dopo la notizia che Meghan Markle avrebbe potuto mostrare le prime foto del royal baby solo su Vogue, lasciando di stucco la Regina, adesso circolano nuove voci.

A scattare le prime immagini del royal baby potrebbe essere un fotografo caro alla coppia e a molte star americane: Alexi Lubomirski. Lo stesso fotografo che ha curato le foto del fidanzamento di Meghan ed Harry. E che, a ben guardare, ha uno stile lontano anni luce da Matt Porteous, il fotografo dei duchi di Cambridge.