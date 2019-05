Nuovo appuntamento con il Trono Over di Uomini e donne; dopo la puntata di ieri caratterizzata dai continui litigi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani (le due signore hanno anche sfiorato la rissa), vediamo che cosa ci attende nella puntata di oggi grazie alle anticipazioni del portale ufficiale Witty.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, la storia 'non s'ha da fare'

Non procede benissimo il 'ritorno di fiamma' tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri; quest'ultimo, settimana scorsa, aveva fatto richiamare la sua ex, per 'riniziare nuovamente a sentirci'. Il gesto ha lasciato un po' di stucco la dama, che ha chiesto qualche giorno per pensarci sù,

A quanto pare, però, le cose non sono andate come Riccardo sperava; mentre Ida, che si definisce 'una donna che non vuole perdere tempo', è rimasta delusa dal fatto che forse, per il cavaliere, tutto questo è come una sorta di gioco. Per questo motivo il loro incontro si conclude con un 'ne riparleremo quando saprai cosa vuoi', ma sarà veramente finita così?

Uomini e Donne: Ida Platano liquida Riccardo Guarnieri 'ne riparleremo quando saprai cosa vuoi'

Barbara De Santi nel mirino del parterre femminile

Non si placcano le polemiche nei confronti di Barbara De Santi; nella puntata di ieri la dama ha discusso fortemente con Armando Incarnato, al punto tale che quest'ultimo ha lasciato lo studio. Ora Barbara ha iniziato la conoscenza di Massilimilano Maccarone, ex spasimante di Valentina Autiero, ma nonostante ciò viene criticata da quest'ultima e da Gemma per il suo continuo infangare nei confronti degli altri.

