Primo appuntamento della settimana con il Trono Over di Uomini e donne. Anche stavolta il clima in studio sarà molto teso, vediamo insieme cosa accadrà grazie alle anticipazioni del portale ufficiale Witty.

Dopo i soliti screzi tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, proseguirà il battibecco tra Barbara De Santi e Armando Incarnato.

Pubblicità

Pubblicità

Secondo la dama, il cavaliere avrebbe messo in giro una voce riguardante lei stessa, Gemma e Valentina Autiero: secondo l'indiscrezione Armando avrebbe dichiarato che le tre dame riceverebbero da parte della produzione un cachet per ogni puntata. Lui, invece, accusa Barbara di essere volgare, parlando di alcune foto pubblicate su Instagram, in cui la dama poserebbe senza veli; le parole del cavaliere diventeranno più pesanti quando le dirà 'sei talmente così volgare che resterai da sola per tutta la vita'.

Uomini e Donne: Barbara contro Armando 'io, Gemma e Valentina non veniamo pagate

Intanto prosegue la conoscenza tra Gemma e il nuovo corteggiatore Mario; i due si sono incontrati nella casona di Uomini e Donne e si sono pure scambiati un bacio stampo, sarò una storia a lieto fine? Lo scopriremo nel corso delle puntate, mentre non abbiamo nessun dubbio in merito a Pasqualina Mascio e Antonio. I due stanno meditando l'uscita dal programma e se ciò accadrà inizieranno un progetto di vita insieme, infatti Antonio andrà a vivere da lei.

Pubblicità

Per altri dettagli, seguite insieme a noi la diretta a partire dalle 14.45.