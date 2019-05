La sedicesima edizione del Grande Fratello non finisce di stupire i tanti telespettatori affezionati del programma. Dopo l'ingresso di Alberico Lemme e Guendalina Canessa è arrivato il momento di Vladimir Luxuria. L'opinionista Mediaset è arrivata nella Casa di Cinecittà con un compito ben preciso, quello di provocare i concorrenti e studiare le dinamiche.

Il suo primo pensiero tuttavia è stato quello di mandare un messaggio a Michael Terlizzi e Francesca De Andrè.

L'ingresso della Luxuria nella Casa più spiata d'Italia ha colto di sorpresa tutti i concorrenti ed è destinato a lasciare un segno indelebile in questo reality. La superospite ha esordito subito rivolgendosi a Michael Terlizzi: "C'è stato un periodo in cui mi sentivo un difetto della natura".

Vladimir ha cercato di far capire ai coinquilini della Casa che nella vita bisogna accettarsi così come Madre Natura ci ha fatti, con tutti i nostri pregi e difetti.

Le parole della nuova inquilina erano soprattutto riferite a al figlio di Franco Terlizzi. Il gieffino infatti, pochi giorni dopo essere entrato nel cast del reality, ha confidato agli altri concorrenti di avere un piccolo problema ad un braccio.

Parole che sembrano aver colpito anche Martina Nasoni. La ragazza fin dalla giovane età soffre di problemi al cuore, proprio per questo è si è presentata al pubblico come la 'ragazza col cuore di latta'.

L'ex europarlamentare e nuova concorrente del GF si è rivolta anche a Valentina Vignali. Vladimir ha invitato la cestista a non criticare le persone solamente per il loro aspetto fisico, altrimenti risulta al pubblico come una persona superficiale. Infine, il messaggio nei confronti di Francesca De Andrè è stato molto toccante. Luxuria ha invitato la nipote di Faber a mettere da parte tutte le sue delusioni: "Non trasformare il dolore che hai subito in rabbia verso gli altri. Trasformiamo questo dolore in sensibilità, cerca di comprendere gli altri".

Iva Zanicchi: proposta di lavoro a Michael

Iva Zanicchi durante la settima puntata del Grande Fratello ha avanzato una proposta di lavoro nei confronti di Michael Terlizzi. L'opinionista di questa sedicesima edizione ha invitato il gieffino ad essere protagonista nel suo prossimo video musicale. Anche Cristiano Malgioglio ha riferito di essere stato fiero di aver avuto il ragazzo all'interno del videoclip di Dolceamaro. La cosa purtroppo non è stata possibile, per via della partecipazione di Terlizzi al reality-show.

In seguito alla proposta lavorativa ricevuta da Michael, l'ex tentatore di Temptation Island si è detto felice ed ha accettato la sfida. Il momento dedicato al figlio di Franco Terlizzi si è concluso con un appello di Malglioglio. L'opinionista ha espresso il desiderio di vedere Michael più sereno e spensierato all'interno della Casa di Cinecittà.