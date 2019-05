Mancano solo pochi giorni alle scelte dei tronisti Giulia Cavaglià, Angela Nasti e Andrea Zelletta che verranno effettuate negli studi Elios di Roma il 27 maggio. Si tratterà di un ritorno alle origini per i protagonisti del Trono Classico che non sceglieranno nel castello medievale come accaduto lo scorso febbraio per Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez.

Prima della decisione definitiva, i ragazzi trascorreranno del tempo in villa con i corteggiatori o le corteggiatrici. La villa di Andrea Zelletta è già stata registrata mentre è ancora top secret l'ultima esterna di Angela e Giulia. Con l'avvicinarsi del traguardo, cresce la curiosità dei telespettatori così come i sospetti che ci siano degli accordi pregressi tra alcuni protagonisti. È questo il caso di Giulia e Manuel Galiano, che non hanno mai negato di essersi conosciuti prima dell'inizio della loro avventura televisiva.

Uomini e donne: sospetti sull'accordo tra Manuel e Giulia

Fin dalle battute iniziali del suo trono a Uomini e donne, Giulia Cavaglià non ha mai nascosto una certa affinità per Manuel, con il quale ha vissuto fasi altalenanti. Tra di loro non sono mancati litigi e accuse, culminati nelle puntate trasmesse la scorsa settimana quando lei ha invitato a Torino sia Galiano che Giulio. Eppure, il comportamento tranquillo tenuto da Manuel anche davanti alla vista dei baci della tronista con l'altro corteggiatore, ha fatto nascere il sospetto di un possibile accordo pre-scelta.

Com'è possibile che lui non abbia battuto ciglio davanti ad un simile gesto? Le voci negli ultimi giorni si sono fatte più numerose sul web, soprattutto da parte di chi risulta ancora scottato dal caso "Sara Affi Fella" che ha tenuto banco la scorsa stagione. Per fare chiarezza su questa questione e porre fine alle polemiche, Manuel ha deciso di intervenire sul proprio profilo Instagram.

Manuel Galiano nega l'accordo con Giulia

In risposta alle voci di un possibile accordo con Giulia Cavaglià a Uomini e donne, Manuel Galiano è intervenuto su Instagram pubblicando una lunga ed eloquente Story.

In essa il corteggiatore ha spiegato che non esistono persone immuni dal giudizio altrui, aggiungendo di non essere in grado di insegnare nulla a tal proposito. Ha anche dichiarato di ritenersi una persona scomoda per la sua abitudine a non avere peli sulla lingua ma, nonostante ciò, ha lasciato intendere di essere stanco delle ipotesi prive di fondamento. Il suo lungo sfogo, infatti, si è concluso con una frase che non ha bisogno di spiegazioni: "Ho ascoltato abbastanza per imparare che le parole di troppo, proprio perché di troppo, vanno lasciate lì".