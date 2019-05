Ultimo appuntamento stagionale con il Trono Over di Uomini e donne. Oggi assisteremo all'ultimo atto tra dame e cavalieri, prima di ritrovarli nella nuova edizione che partirà come di consuetudine a settembre.

Nell'attesa vediamo che cosa ci riserva la puntata di oggi, grazie alle anticipazioni riportate dal portale ufficiale del programma Witty.

Riccardo, Ida e la lite senza fine

Prosegue la querelle senza fine tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano; la dama ieri, dopo che il cavaliere le ha dichiarato che per orgoglio, al momento, non può dirle cosa sente per lei, ha deciso di chiudere la storia definitivamente.

Riccardo non l'ha presa benissimo, al punto tale che accusa Ida dicendole che gli sta facendo pagare tutti gli errori commessi in passato; la dama non è della stessa idea. La rabbia non fa stare il cavaliere tranquillo, che per 'sbollentare' gli animi decide di uscire dallo studio.

Pasqualina e Antonio, la storia continua

Intanto prosegue la storia tra Pasqualina Mascio e Antonio. Dopo essere stata ospite dal suo cavaliere a Taranto, finalmente anche quest'ultimo approderà a casa di lei. Nonostante i due si vogliano tanto bene, però, sorge ancora qualche imbarazzo quando devono decidere di condividere lo stesso letto.

Decideranno di uscire dal programma? Per scoprirlo seguite il racconto della puntata, a partire dalle 14.45.