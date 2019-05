Questa sarà l'ultima settimana per quanto riguarda la messa in onda di Uomini e donne e oggi assisteremo alla prima delle due puntate dedicate al Trono Over; saranno solo due perché da mercoledì andranno in onda, per la prima volta in diretta assoluta, le scelte di Giulia Cavaglià, Andrea Zelletta e Angela Nasti.

Prima di scoprire il futuro dei protagonisti del Trono Classico, vediamo che cosa ci riserverà l'appuntamento del Trono Over di oggi, grazie alle anticipazioni del portale Il Vicolo delle News.

Gemma e il bacio 'vero' con Mario

Proseguirà la conoscenza tra Gemma Galgani e Mario; oggi assisteremo a una nuova esterna che i due hanno trascorso insieme. Sono andati a giocare a bowling e successivamente si sono incontrati a Torino; e qui, proprio sotto la celebre Mole Antonelliana, è scattato il vero bacio.

Tra i due la conoscenza va avanti a gonfie vele, li ritroveremo anche nella prossima stagione? Staremo a vedere.

Riccardo, Ida e la storia che non ingrana

Settimana scorsa gli avevamo lasciati sereni prima della loro uscita a Roma, ma a quanto pare la storia tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano non ingrana.

Lei gli colpevolizza di essere poco presente e di prediligere le telefonate allo stare insieme.

In che modo controbatterà il cavaliere? Per scoprirlo seguite il racconto della puntata, a partire dalle 14.45.