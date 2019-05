Il caso Pamela Prati continua a far discutere sul web e in tv, nonostante la confessione della showgirl e di Eliana Michelazzo sull'esistenza di Mark Caltagirone. Proprio la Prati a Verissimo ha confermato di non aver mai visto Mark, ma anche che non aveva dei debiti di gioco.

La Perricciolo di recente in un'intervista per Il Fatto Quotidiano ha finalmente esposto la sua versione dei fatti, dopo che Eliana e Pamela hanno detto la loro: la ormai ex manager della showgirl e socia della Michelazzo ha dichiarato che lei e le altre due donne coinvolte in questo clamoroso caso mediatico hanno segretamente firmato un accordo di riservatezza davanti un legale. Inoltre ha aggiunto che l'account di Mark Caltagirone è stato gestito finora da Pamela Prati stessa.

Pamela Perricciolo dice la sua verità sul caso Pamela Prati

Pamela Perricciolo per tutte queste settimane è rimasta in silenzio sulla vicenda Pamela Prati, lasciando parlare la showgirl e la manager Eliana Michelazzo. Adesso però ha deciso di rivelare lei la sua verità in un'intervista aIl fatto Quotidiano, nella quale ha dichiarato che tutte e tre sono responsabili di questa storia.

La Perricciolo ha voluto innanzitutto fare chiarezza su Mark Caltagirone.

La manager ha confermato che il presunto fidanzato della Prati non è mai esistito, esattamente come dichiarato dalla Prati e dalla Michelazzo. Ciò nonostante, la Perricciolo ha anche affermato che non è stata lei finora a gestire gli account social di Mark, ma Pamela Prati stessa. Questo ribalterebbe completamente la situazione, in quanto né Pamela né Eliana hanno finora affermato tutto ciò, mettendo in dubbio quanto dichiarato da entrambe.

Per la Perricciolo, Pamela Prati ha dei debiti di gioco

Durante l'intervista Pamela Perricciolo ha anche dichiarato che lei, la Prati e la Michelazzo prima di dare inizio all'intera vicenda avrebbero firmato segretamente un accordo di riservatezza davanti ad un legale.

"Tutte e tre abbiamo interesse a tacere, no?" ha dichiarato la Perricciolo, aggiungendo che lei a differenza della Michelazzo e della Prati ha scelto di dire la verità, mentre le altre due starebbero continuando a mentire.

La manager ha anche dichiarato che è vero che Pamela Prati ha dei debiti di gioco, quindi per poter saldare i suoi conti in sospeso ha deciso di rivolgersi a lei e a Eliana per mettere in piedi questa storia e cercare di guadagnare dei soldi grazie alle varie interviste per i vari programmi televisivi.

Ha anche criticato la Michelazzo in quanto sostiene che per ogni intervista da Barbara D'Urso lei avrebbe intascato circa 7 mila euro.

Insomma, la vicenda Prati sembra avere una versione dei fatti differente giorno dopo giorno. Non ci resta che scoprire chi tra la Prati, la Michelazzo o la Perricciolo ha davvero ragione.