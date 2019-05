È il sito di Oggi a raccontare le ultime ore di uno dei personaggi più discussi di questi giorni: Eliana Michelazzo. Stando a quello che si legge sul web, la romana avrebbe interrotto ogni rapporto sia con Pamela Prati che con Pamela Perricciolo, e da questa mattina sarebbe in Questura per deporre sull'aggressione con l'acido che avrebbe subito.

Pubblicità

Pubblicità

Queste news arrivano a circa 24 ore dal ritorno in Tv dell'agente: durante la puntata di Live-Non è la D'Urso del 22 maggio, infatti, la donna vuoterà il sacco, confermando che Mark Caltagirone non esiste e che anche ha avuto un marito fantasma per 10 anni.

Le ultime news sull'ex socia di Pamela Prati

A poche ore dalla smentita del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Eliana Michelazzo è tornata al centro delle chiacchiere per due importanti novità che la riguardano.

Eliana Michelazzo: addio a Pamela Prati e deposizione in Questura sull'acido (RUMORS).

Il sito del settimanale Oggi, infatti, sostiene che l'agente ha interrotto ogni tipo di collaborazione con le socie della Aicos Management: Pamela Prati e Pamela Perricciolo.

La decisione della romana di staccarsi sia umanamente che professionalmente dalle due colleghe sarebbe arrivata a meno di due giorni di distanza dalla sua confessione "choc" su Mark Caltagirone: in un'intervista esclusiva che ha registrato per Live-Non è la D'Urso, la donna ha confessato di non aver mai incontrato l'imprenditore e di aver realizzato che non esiste dopo aver ascoltato le testimonianze delle altre "vittime" di questa storia.

Pubblicità

Oltre a voltare le spalle alla Prati, nelle ultime ore Eliana sta facendo discutere per la notizia che la vorrebbe nella Questura di Roma da questa mattina per deporre come persona informata sui fatti sull'aggressione che lei stessa sostiene di aver subito da qualcuno con l'acido.

Come ha raccontato a Verissimo un paio di settimane fa, la Michelazzo dice di aver trovato una bottiglia d'acido sotto casa sua per ben due volte e di essere molto spaventata da questa minaccia neppure troppo velata.

Eliana a Live mercoledì 22 maggio

La prossima apparizione Tv della Michelazzo è prevista tra un giorno esatto: Barbara D'Urso, infatti, ieri sera ha confermato che Eliana parteciperà alla puntata di Live di domani per confermare quanto ha detto nell'intervista esclusiva che ha registrato sempre per il suo programma domenica scorsa. L'agente, però, approfondirà anche la notizia secondo la quale anche lei avrebbe avuto un marito fantasma per 10 anni: "Sono la prima vittima di questa storia, solo ascoltando le testimonianze di altre persone ho capito che Simone Coppi non esiste".

Pubblicità

A proposito di Coppi, la conduttrice del Grande Fratello ha spiazzato tutti quando ha raccontato di aver avuto anche lei un fidanzato fantasma che ha lo stesso cognome del compagno mai esistito di Sara Varone o dell'amico speciale di Alfonso Signorini. Domani sera, dunque, sarà fatta chiarezza su tanti punti ancora non chiari di questa storia che, stando alle ultime rivelazioni, non riguarda più soltanto le nozze mai celebrate di Pamela Prati con Mark Caltagirone.