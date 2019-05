Dopo "The Handmaid's Tale" e "The Man in the High Castle", arriva sul piccolo schermo un altro classico della letteratura nordamericana: stasera martedì 21 maggio, alle 21:15 sul canale Sky Atlantic, andrà in onda la prima puntata di 'Catch 22 - il paradosso della guerra', nuova miniserie tv tratta dall'omonimo romanzo di Joseph Heller.

L'opera letteraria, pubblicata per la prima volta nel 1961, era precedentemente stata adattata per il grande schermo da Mike Nichols, che diresse l'omonimo film nel 1970.

La trama: il paradosso della guerra

Il nuovo adattamento si prospetta fedele all'opera originale. Ma per chi se lo fosse perso, di cosa tratta il capolavoro di Heller?

John Yossarian è un bombardiere degli Usa Air Force che, esausto e traumatizzato, cerca disperatamente un modo per sfuggire alle missioni di volo che lo attendono.

George Clooney nei panni del tenente Scheisskopf

Tenta allora di dichiararsi pazzo, ma non sa che una kafkiana burocrazia lo metterà di fronte al paradosso del Comma 22 (trovata che si ispira al paradosso di Jourdain): 'Chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere esentato dalle missioni di volo non è pazzo'. In una frammentata discesa nell'oblio, riemerge la tragica demenzialità del conflitto che si è trovato a vivere.

Per la vicenda narrata nel suo classico antimilitarista, Heller si è liberamente rifatto alla propria esperienza autobiografica: puntatore a bordo di un bombardiere dell'aviazione americana operante dalla Corsica durante la seconda guerra mondiale, con il suo romanzo di ispirazione postmodernista ha saputo raccontare a una generazione l'orrore della guerra nei suoi risvolti più paradossali e grotteschi.

La produzione

È George Clooney la stella del cast, nei panni del macchiettistico tenente Scheisskopf. Il ruolo del protagonista John Yossarian è invece di Christopher Abbot. Tra gli altri attori troviamo Kyle Chandler (Colonnello Catchart), Hugh Laurie (Maggiore De Coverley) e gli italiani Giancarlo Giannini (Marcello), Valentina Bellè (Clara) e Viola Pizzetti (Ines). La presenza di conterranei nel cast non deve stupire, dato che anche le riprese sono state effettuate nel Bel Paese, tra Roma, Viterbo e Olbia (scelta che richiama l'ambientazione originale del romanzo, l'isola di Pianosa).

Co-prodotta e co-diretta dallo stesso George Clooney la serie, che negli Stati Uniti ha debuttato pochi giorni fa, ha già raccolto recensioni positive in tutto il mondo: il Washington Post la definisce "girata splendidamente" ed elogia la sua pregnanza nel raccontare "una storia umoristica e tragica di un uomo cambiato per sempre dalla guerra". Il Guardian parla di "trionfo audace e vertiginoso di George Clooney".

La serie si compone di 6 puntate: ogni martedì andranno in onda 2 episodi.

Appuntamento su Sky Atlantic alle ore 21:15, con la possibilità di rivedere le puntate precedenti usufruendo del servizio Sky On Demand.